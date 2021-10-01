新北開放公園遊戲場 熊猴森樂園人流管制
新北市今天起開放公園兒童遊戲場（遊具），市府表示，高灘地管理處出動19人管制熊猴森樂園遊戲的人流，須戴口罩、保持社交距離玩耍，夜間還有保全巡邏提醒防疫措施。
新北市府水利局高灘地管理處長謝俊隆，今天下午在新北大都會公園的熊猴森樂園現場，接受中央社記者電話訪問表示，出動高灘地人員19人，上午一早8時即在開放時段起，實施實聯制及人流管制。
謝俊隆表示，10月1日起，公園兒童遊戲場與遊具開放使用，但要戴口罩與保持社交距離。高灘地在管制線的地上，以每1公尺距離貼上貼紙，提醒排隊人潮保持距離。
謝俊隆說，新北大都會公園共有131種不同的遊具，光是溜滑梯就有31種，還有探索的、彈跳的各類遊具；熱門的滑草深受孩親子喜愛，會特別注意防疫管制。
他表示，每天開放時間為上午8時至晚間8時，維持場地人流管制1000人，每天消毒2次，實施單一出入口。至於管制時間以外，也會請現場保全人員要提醒遊樂民眾保持社交距離、戴好口罩。
市府表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗逐漸普遍施打，疫情趨緩，防疫措施持續放寬，10月1日起開放民眾使用公園兒童遊戲場，市民自主落實實聯制、全程戴口罩、勤洗手、保持社交距離。
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