將8千多劑疫苗給北市 新北：盤點有剩由中央調配

校園施打BNT疫苗，但台北市卻出現短缺狀況，台北市府今指出，感謝中央、新北市提供協助疫苗。新北市副市長劉和然今天在防疫記者會上說明，是因為學生專案施打完畢，經盤點回報後還有剩餘，由中央媒合後調配到台北市，中央也有承諾，在下一波疫苗施打一定會補足給新北。

劉和然表示，台北市有詢問過中央，經過中央協調，新北調配8千多劑疫苗給台北市，是尊重中央指示。至於為什麼有疫苗剩餘，劉和然說明，9月22至30日集中在學生上學日施打疫苗，每一瓶疫苗安排6劑，抽取精準可以打7劑。

劉和然說，新北的學生施打完畢後，經盤點完畢回報CDC還有剩餘，加上中央安排疫苗方式是一批一批到貨，不會留著等待未來施打，每一批貨源是有期限的，沒有在期限施打也會過期，台北市透過中央希望其它縣市支援疫苗，經過媒合後疫苗就提供給中央、調配到台北市，不論是在北市或其它縣市，疫苗都是施打到國人體內，對覆蓋率有很大幫忙。

至於會不會有不足的狀況，劉和然表示，施打的學生人數剛剛98%，剩餘學生因醫生評估當天不適合施打，或是沒有表態要施打的意願，即日起至10月15日，可以到29區衛生所、17家醫院跟2診所，補打的數量都已經留下來，只要是滿12至17歲的學生，都可以利用時間去進行施打，中央也有承諾，在下一波疫苗施打一定會補足給新北，讓疫苗都施打到市民身上。