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勞工居家辦公調查回收率差 北市府：設專案清查

中央社 / 台北1日電

北市議員王浩發現，北市府在疫情期間針對企業發放員工居家辦公問卷調查表，回收率未過半，無法掌握了解勞工狀況。勞動局今天說，會檢討回收率不佳，已設專案清查企業。

台北市議會民政委員會召開工作會報，勞動局等單位列席、備詢。國民黨籍市議員王浩質詢，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，許多企業要員工居家辦公，導致員工只領薪資8折等狀況，勞動局應有調查勞工居家辦公情形，目前狀況為何？

台北市勞動局勞動基準科長葉思延答詢，有針對100人以上企業，發放問卷調查表給1314家企業，詢問員工居家辦公狀況，其中759家未回覆、400家未實施居家辦公、155家有實施。

王浩追問，北市府發給企業問卷調查回收率不到一半，這樣如何維護勞工權益，提供議會資料也未提及相關內容，根本螺絲鬆了。勞動局長陳信瑜回應會改進。

勞動局會後發新聞資料，5月至6月因疫情嚴峻，許多企業實施居家辦公，為瞭解企業實際狀況，7月間起，調查包含科技業、資訊服務業、銀行業等具一定規模以上且實施居家辦公的企業。

勞動局表示，7月間發送問卷調查內容較為籠統、簡易，現已改善，增加有關勞工權益的工資、出勤紀錄、加班費等細節，也會督促企業應符合勞動基準法。

勞動局指出，9月起再調查914家企業，包含759家未回覆、155家已實施居家辦公的業者，會持續輔導並設專案檢查，保障勞工權益。

北市 疫情 加班費

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