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加強狂犬病防疫 北市動保處供毛孩免費打疫苗、晶片

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市動保處與獸醫師呼籲毛爸媽每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗。圖／北市動保處提供
北市動保處與獸醫師呼籲毛爸媽每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗。圖／北市動保處提供

國內疫情逐漸趨緩，北市府將展開動物防疫工作，加強動物傳染病防疫，從今起至12月底，動保處已規劃47場次「山區鄰里家犬貓狂犬病疫苗預防注射巡迴活動」，免費提供家犬貓狂犬病預防注射及寵物登記服務，動保處提醒，飼主每年都必須為家中食肉目寵物補強狂犬病疫苗，未完成最高可罰15萬元。

動保處特與近淺山的9個行政區的里辦公處合作，包括文山、士林、北投、南港、內湖、信義、大安、中山、中正，辦理47場巡迴注射活動，每場次提供100劑免費動物狂犬病疫苗及50組晶片植入與寵物登記服務，盼提升狂犬病疫苗覆蓋率。

動保處表示，飼主必須攜帶身分證及「毛孩本尊」到場預約注射，當日如發現毛孩體質敏感、發燒、懷孕、下痢及心肝腎疾病等可能不適合注射疫苗等情形，可請獸醫師評估。

依據《動物傳染病防治條例》規定，飼主每年都必須為家中犬貓或雪貂等食肉目動物補強狂犬病疫苗，未完成可能會遭罰3萬至15萬罰鍰，為避免一時疏忽挨罰，動保處將以簡訊通知1年內未更新毛孩狂犬病注射資訊的飼主，並飼主務必遵守「2不1要」原則，不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗。

疫苗 寵物

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