綠議員請侯籲立院停止杯葛 侯友宜：可以理性討論

立法院今天再上演朝野攻防，國民黨立院黨團佔領官員席，並推倒備詢台。新北市議會今也召開定期會，民進黨市議員鄭宇恩說，目前立院持續杯葛，未來預算無法付委也會影響新北市，請侯呼籲黨籍立委停止焦土戰爭。新北市長侯友宜說，大家可以理性討論。

鄭宇恩表示，侯友宜今來議會是否擔心被在野黨杯葛上台，是不是信任新北的在野黨，且遠遠好過立法院的在野黨，不會潑水、不會推倒備詢台；新北預算也有中央補助款，立法院際會杯葛，會影響新北市，未來侯也不能說中央不給預算。

鄭宇恩說，請侯友宜呼籲黨立委回歸理性問政，停止焦土戰爭，現在新北市民也在看侯跟黨員之間溝通。

侯友宜表示，大家好好就事論事、理性討論，做不好可以批評、可以改進，他相信每個人都願意為國家、人民做事情，大家面對面討論，碰到問題可以解決，一起合作解決問題，也讓議事非常順暢。