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限時一個月 北市環保局推出「回收廢手機抽新機」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

台北市環保局為鼓勵回收廢資訊產品，與環保署共同推動「廢手機及廢資訊產品回收月」主題活動，10月1日至10月31日，民眾回收廢手機有機會抽新機等好禮；回收廢鍵盤、廢顯示器、廢筆記型電腦及廢平板等廢資訊產品可兌換兩大超商購物金。

環保局表示，市民朋友於活動期間持廢手機至各行政區的清潔隊與內湖再生家具場進行回收，配合環保署的手機回收抽獎活動，可拿到活動抽獎序號單，民眾利用QRcode掃碼或輸入活動網址進入活動網站，並於活動網站填寫抽獎序號、基本資料及問卷後，即可獲得抽獎資格。

此外，針對廢資訊產品，環保局也加碼推出回收送購物金活動，活動期間持廢鍵盤及廢顯示器可兌換50元購物金；廢筆電及廢平板可兌換100元購物金，於活動結束後1周內會寄送簡訊，開啟後輸入密碼，憑網頁票卷可兌換7-ELEVEN或全家便利商店（2選1）購物金。數量有限，換完為止。每人每日限回收兌換5台，活動期間兌換金額上限400元購物金。

環保局指出，109年度舉辦該活動時，共計回收6805支手機，資訊產品民眾回收也很踴躍，因此今年除回收廢手機外，亦針對廢資訊產品加以回收，並提供超商購物金。同時提醒民眾廢手機及廢資訊產品兌換前可將內容刪除或格式化以避免個資外洩，環保局於回收後也會再進行物理性破壞，讓民眾安心、放心交付回收，共同參與環保行動。

圖／北市環保局提供
圖／北市環保局提供
圖／北市環保局提供
圖／北市環保局提供

超商 環保署

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