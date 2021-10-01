議員爆居家辦公薪水遭打8折 勞動局：查到可重罰100萬

北市勞動局上午至議會民政委員會進行工作報告，針對疫情時特殊工作勞工訪視，包括居家辦公，9月起進行進行企業訪視，但議員王浩指出，三級警戒期間他接獲民眾反映，居家辦公只領8折薪，很多是在內科上班，且9月才進行企業訪視，早「事過境遷」，批評勞動局螺絲鬆了。勞動局指出，已規畫在9月至12月進行輔導檢查。

王浩指出，疫情期間有個新名詞「在家上班」，很多企業都在推動，減少人事開銷、電費也省了，甚至叫員工不要回來，但雇主給薪水打折扣，因為減少通勤成本，一周只要去公司2天、3天在家，勞動場域改變也造成薪資減少，但勞工居家辦公也有成本，包括冷氣電費，但老闆給薪還打折，勞動局卻沒有居家辦公勞工的數據， 而且現在才去查，已事過境遷。

另外，勞動局對1314家大型企業發出問卷，調查居家辦公情形，竟有759家、超過有一半以上「已讀不回」，無法回收。王浩也說，7百多份問卷發出去收不回來，表示企業不在乎勞動局，沒有約制力，但他認為，其實只要去查，並開罰幾家，調查報告就會開始回來，但查也沒查、罰也沒罰，現在才急就章去做。

北市勞動基準科長葉思延指出，目前規畫針對有居家辦公業者約900多家，會先輔導法律遵循，了解居家辦公狀況是否有減少薪水、製作出勤紀錄、加班費提供，若是比較容易產生損害員工狀況，今年台灣疫情嚴峻，企業可能不熟悉法令，或有損害勞工的部分，會先進行輔導。

葉思延表示，問卷調查以資訊科技業為主，還包括銀行業、客運業等員工百人以上的企業。他強調，若減薪需要經勞工同意，未給付全額工資，可依違反勞基法處罰2萬元至100萬元。

另外，為保障居家辦公勞工之勞動權益，包括工資、出勤紀錄、加班費，9月至12月已針對有回復實施居家辦公及未回復之事業單位914家先行入場輔導，協助企業應加強居家辦公時的差勤管理，且不得片面減少工資或短付加班費。明年也會進行專案檢查，持續監督。