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新北樹林成立就服站 10月推3場徵才活動

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北勞工局今成立「樹林就業服務站」。圖／勞工局提供
新北勞工局今成立「樹林就業服務站」。圖／勞工局提供

疫情逐漸受到掌控，新北勞工局將在樹林、鶯歌舉辦3場徵才活動外，今也正式成立「樹林就業服務站」，未來土城、樹林、三峽、鶯歌的勞工不必再舟車勞頓跑板橋，就近即可處理。

新北勞工局指出，10月7日及10月19日將在華碩電腦樹林廠舉行專案徵才，10月19日鶯歌區東鶯市民活動中心辦理聯合徵才，歡迎有求職需求的民眾前往參加，也可透過網路至新北市人力網查詢相關職缺。

除了徵才，勞工局也成立繼板橋、三重、中和、新店、新莊、汐止、淡水後，在樹林成立新北第8個業服務站，從原本只有2個櫃位的就服台升級到有7個櫃檯的就服案，提高就業促進能量。

勞工局長陳瑞嘉說，過去業務主要是一般求職求才服務，但土城、樹林、三峽、鶯歌合計約62萬人，且樹林、山佳、保安、土城等工業區，南亞、華碩都有設廠，且當地秀泰商圈逐漸成形，必須提升對勞工的服務。

勞工局指出，未來樹林就業服務站也會提供失業給付、廠商職缺開發、缺工照顧服務、就業獎勵及僱用獎助等服務，糗服務站距離火車站僅3分鐘路程，並位於民眾信仰中心濟安宮對面，交通超便利。

新北目前有8個服務站外，另在永和、蘆洲、三峽、鶯歌、林口、泰山、土城、八里、烏來、瑞芳、萬里、金山、深坑、石碇、坪林、五股設有就服台；平溪、雙溪、貢寮、三芝、石門則是由就服員巡迴駐點。

新北勞工局今成立「樹林就業服務站」。圖／勞工局提供
新北勞工局今成立「樹林就業服務站」。圖／勞工局提供
新北勞工局今成立「樹林就業服務站」，鄰近火車站且在濟安宮對面。圖／勞工局提供
新北勞工局今成立「樹林就業服務站」，鄰近火車站且在濟安宮對面。圖／勞工局提供

勞工局 求職

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