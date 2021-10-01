新北樹林成立就服站 10月推3場徵才活動

疫情逐漸受到掌控，新北勞工局將在樹林、鶯歌舉辦3場徵才活動外，今也正式成立「樹林就業服務站」，未來土城、樹林、三峽、鶯歌的勞工不必再舟車勞頓跑板橋，就近即可處理。

新北勞工局指出，10月7日及10月19日將在華碩電腦樹林廠舉行專案徵才，10月19日鶯歌區東鶯市民活動中心辦理聯合徵才，歡迎有求職需求的民眾前往參加，也可透過網路至新北市人力網查詢相關職缺。

除了徵才，勞工局也成立繼板橋、三重、中和、新店、新莊、汐止、淡水後，在樹林成立新北第8個業服務站，從原本只有2個櫃位的就服台升級到有7個櫃檯的就服案，提高就業促進能量。

勞工局長陳瑞嘉說，過去業務主要是一般求職求才服務，但土城、樹林、三峽、鶯歌合計約62萬人，且樹林、山佳、保安、土城等工業區，南亞、華碩都有設廠，且當地秀泰商圈逐漸成形，必須提升對勞工的服務。

勞工局指出，未來樹林就業服務站也會提供失業給付、廠商職缺開發、缺工照顧服務、就業獎勵及僱用獎助等服務，糗服務站距離火車站僅3分鐘路程，並位於民眾信仰中心濟安宮對面，交通超便利。