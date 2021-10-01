北市國小作業簿沒驗出甲醛 可恢復使用

台北市教育局今天表示，日前家長反映孩子的作業簿有異味，經檢測未測出甲醛，學校可恢復使用，未來採購會要求廠商在裝箱前靜置、曝曬等，消除紙張及油墨揮發等味道。

有家長反映，台北市國小作業簿有異味，懷疑甲醛超標，教育局因此抽驗一至六年級各版本硬筆書法簿共13本，送SGS檢驗，報告顯示並未測出甲醛。

教育局國小教育科長鍾德馨表示，作業簿可恢復使用，先前回收的簿子都在老師那裡，如今結果出爐就可發還給孩子；若校方或家長還是不放心，習字檔案都公開在網路上，可以自行下載列印。

鍾德馨說，印刷品殘留氣味為印製過程中油墨紙張自然揮發，印刷原料及本次檢測均無發現甲醛殘留，而且採用環保原料製作，味道對人體無害。

對於未來採購機制，教育局表示，會調整招標模式，於評選階段納入材料、油墨及甲醛檢驗證明，廠商把出版品送至學校前需通風、曝曬等，消除氣味。