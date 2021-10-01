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虛驚一場 北市異味硬筆書法簿送檢未驗出甲醛

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市硬筆書法簿異味，送檢未驗出甲醛。圖／教育局提供
北市硬筆書法簿異味，送檢未驗出甲醛。圖／教育局提供

日前有國小家長在小一聯盟臉書社團發文，指出自己念大安區公立小學4年級的孩子在書寫國語甲乙本硬筆書法簿，每每出現頭暈問題，有家長用專業工具檢測，竟出現相當濃度的甲醛北市教育局今天示，經抽驗一至六年級各版本硬筆書法簿共13本送SGS進行檢驗，檢測均無發現有甲醛殘留，請家長放心。

北市教育局指出，日前網路平台反映國小硬筆書法簿異味疑慮，為維護學生健康安全及降低家長疑慮，抽驗一至六年級各版本硬筆書法簿共13本送SGS進行檢驗。另外，送驗前也召開專家諮詢會議，針對採購招標流程、檢驗程序、抽樣數量及檢驗後的處理原則進行確認。

教育局指出，依9月29日取得檢測報告，各抽檢本檢測結果，並未測出甲醛含量，故無甲醛超標問題，可解家長之疑慮，各校硬筆書法簿可恢復使用。印刷品殘留氣味為印製過程中油墨紙張自然揮發，且印刷原料及本次檢測均無發現有甲醛殘留，亦請家長放心。

教育局表示，為積極保障學用品的健康，未來於採購機制會調整招標模式，於評選階段納入材料、油墨及甲醛檢驗證明；針對出版品運送至學校後，應由各校先行協助將出版品進行盤整，包含盤點數量、通風處理等，對於作業簿本有印製錯誤或其他疑慮即時反映。

教育局國小教育科長鍾德馨指出，教育局有專家會議進行把關，除了都要付甲醛檢驗證明，雖然印刷、油墨紙張的味道不會對身體有害，但為了避免異味，要求廠商在裝箱前應放置一段時間、通風曝曬後再裝箱。

北市硬筆書法簿異味，送檢未驗出甲醛。圖／教育局提供
北市硬筆書法簿異味，送檢未驗出甲醛。圖／教育局提供

甲醛 教育局 北市

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