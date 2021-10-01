北市開打流感疫苗 柯文哲：備71萬劑比往年多

110年公費流感疫苗開打，台北市長柯文哲表示，今年民眾施打意願應會提高，準備了71萬劑疫苗，比往年多，並呼籲長者、幼兒、慢性病患者等盡速接種。

台北市長柯文哲、衛生局長黃世傑今天出席流感疫苗開打記者會，並現場接種。

柯文哲指出，往年流感疫苗約準備60多萬劑，今年民眾施打意願應該會提高，今年有逾71萬劑可打，不夠再說。

柯文哲表示，秋冬是流感疫情流行期，加上流感和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀相似，皆會出現發燒及呼吸道症狀，若有流感疫情會加重醫療負擔，呼籲65歲以上長者、6個月以上6歲以下幼兒、慢性病患者及重大傷病者等高危險族群儘速接種。

黃世傑表示，接種COVID-19疫苗與其他疫苗接種需間隔7天，但流感與肺炎鏈球菌疫苗可同時接種，設籍台北市55歲至64歲原住民及65歲至74歲長者、75歲以上長者不限設籍地，尚未接種過肺炎鏈球菌疫苗者可以「左流右肺」，同時接種兩種疫苗以獲得雙重保護力。

媒體提問學生接種BNT疫苗計畫，副市長蔡炳坤表示，因疫苗延後到貨，時程上有稍微延遲，影響約19間學校、約1.3萬名學生，緊急跟中央與新北市求援，已取得8000多劑，10月5日會如期幫學生接種、6日還在努力。

蔡炳坤表示，有跟新北市副市長劉和然通過電話、請求疫苗支援，等10月8日中央撥疫苗下來就能還回去，指揮中心發言人莊人祥也熱心協助。

媒體提問雙城論壇今年是否續辦，柯文哲坦言還在思考，辦不辦都很為難，「因為已經10年了，說不辦…要辦的話，被抹紅的機會很高，兩邊關係也不好，所以老實講這的確是頭痛問題」。