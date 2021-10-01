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公費流感疫苗開打首日 柯文哲率先挽起衣袖接種

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲率先施打今年公費流感疫苗。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲率先施打今年公費流感疫苗。記者鍾維軒／攝影

公費流感疫苗今天開打，台北市長柯文哲和衛生局長黃世傑也率先挽起衣袖，至台北市立聯合醫院仁愛院區接種。柯文哲指出，65歲以上長者、6個月以上到6歲以下的兒童都是高風險族群，呼籲民眾盡快施打流感疫苗，增加保護力。

柯文哲表示，秋冬為流感疫情流行期，加上流感和新冠肺炎的症狀相似，接會出現發燒即呼吸道症狀，若有流感疫情，恐怕會加重醫療負擔。

柯文哲說，65歲以上長者、6個月以上到6歲以下兒童及慢性病患者、重大傷病者都是高危險群，更應該儘速完成流感疫苗接種，增加保路力，降低呼吸道感染及併發重症的風險。

黃世傑表示，接種新冠疫苗與其他疫苗接種必須間隔7天，但流感與肺炎鏈球菌疫苗可以同時接種，2周後就會產生保護力。

今天台北市政府共計採購71萬8290劑四價流感疫苗，分二階段實施，第一階段自今日起，優先開放醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、長照機構成員、6個月大道國小入學前的幼兒、托育人員、孕婦、慢性病患者、重大傷患、罕見疾病患者、國小到高中職學生等10類人員施打；第二階段開放50歲到64歲長者施打。

民眾帶著小孩到醫院接種流感疫苗。記者鍾維軒／攝影
民眾帶著小孩到醫院接種流感疫苗。記者鍾維軒／攝影
民眾帶著小孩到醫院接種流感疫苗。記者鍾維軒／攝影
民眾帶著小孩到醫院接種流感疫苗。記者鍾維軒／攝影
台北市政府舉辦今年度公費流感疫苗施打記者會，呼籲符合資個的民眾前往醫院接種。記者鍾維軒／攝影
台北市政府舉辦今年度公費流感疫苗施打記者會，呼籲符合資個的民眾前往醫院接種。記者鍾維軒／攝影

流感疫苗 柯文哲 患者

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