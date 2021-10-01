公費流感疫苗開打首日 柯文哲率先挽起衣袖接種

公費流感疫苗今天開打，台北市長柯文哲和衛生局長黃世傑也率先挽起衣袖，至台北市立聯合醫院仁愛院區接種。柯文哲指出，65歲以上長者、6個月以上到6歲以下的兒童都是高風險族群，呼籲民眾盡快施打流感疫苗，增加保護力。

柯文哲表示，秋冬為流感疫情流行期，加上流感和新冠肺炎的症狀相似，接會出現發燒即呼吸道症狀，若有流感疫情，恐怕會加重醫療負擔。

柯文哲說，65歲以上長者、6個月以上到6歲以下兒童及慢性病患者、重大傷病者都是高危險群，更應該儘速完成流感疫苗接種，增加保路力，降低呼吸道感染及併發重症的風險。

黃世傑表示，接種新冠疫苗與其他疫苗接種必須間隔7天，但流感與肺炎鏈球菌疫苗可以同時接種，2周後就會產生保護力。