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剛過百歲生日 淡水人瑞李子九分享1秘訣

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
重陽節將至，新北市淡水區長巫宗仁（左）代表市府到府祝賀李子九（中）等5位百歲人瑞。圖／淡水區公所提供
重陽節將至，新北市淡水區長巫宗仁（左）代表市府到府祝賀李子九（中）等5位百歲人瑞。圖／淡水區公所提供

重陽節將至，新北市淡水區長巫宗仁代表市府到府祝賀李子九等5位百歲人瑞，致贈總統府敬老狀、衛生福利部金鎖片及市府大紅包2萬元，並祝福長輩們「健康平安呷二百」重陽佳節快樂，百歲人瑞李子九說，他長壽秘訣是對身體、生活自信與樂觀。

今年淡水區內99歲長以上人瑞共有50位。其中居住竿蓁里的李子九今年甫滿百歲，育有1子2女，退休前是一位廚師，曾在彰化溪洲糖廠學習廚藝後晉升為餐廳廚師，隨後搬遷至台北市，曾在基隆六堵工業區美麗羊毛廠擔任員工餐廳廚師20餘年，也在台北市中正區中華電信負責掌理員工餐廳伙食直至退休，前後近40年。

李子九雖腿腳不太靈活，，但腦筋清晰、語言流暢，健康狀況良好，目前與兒子媳婦同住，平日三餐都自行下廚，還能幫兒子媳婦準備便當。說到長壽秘訣，他對巫宗仁叮囑要對身體、生活自信與樂觀。

巫宗仁強調，慶祝重陽節活動的意義貴在敬老，喚起社會大眾對長輩的關懷與尊重，讓我們的社會更溫馨、更有人情味，讓每一位長輩都能過著快樂的生活，致贈禮品禮金僅是市政府關懷的心意，家人們陪伴身旁才是長者們最溫暖的禮物。

淡水

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