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新北抽查體育用品有94件不合格 最高可罰20萬元
東京奧運落幕，台灣選手奪牌創造佳績，運動產業持續發燒，新北市經發局辦理運動用品專案抽查，總計抽查489件，查獲94件標示有缺漏，不合格率達19%。不合格原因多為未標示製造商、日期、成分，經發局指出，已要求業者限期改善，未敢善者可依法最高處20萬元，嚴重者可勒令下架或公告業者名稱。
經發局長何怡明表示，市售體育商品種類多元，主要包括運動服飾、運動鞋、球具、護具、健身器材、瑜珈墊等，為確保民眾購買商品都有符合商品標示法規定，經發局辦理專案抽查，總計抽查489件，查獲94件標示有缺漏，不合格率達19%。
其中抽查球類及球具(如籃球、羽球、球拍等)、健身用啞鈴、泳鏡及泳板等商品，不合格主要原因分別為未標示製造商或進口商資訊、製造日期或成份；運動服飾類則未標示洗燙處理標示或成份標示有誤。
何怡明指出，針對本次抽查標示不合格商品，經發局已依商品標示法等規定立即要求業者限期改善，並辦理複查，逾期未改善者，將依法罰處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。
經發局呼籲，商品標示是商品的身分證，以保障消費者對商品「知的權利」，因此市民運動健身也要注意所使用的商品品質與使用安全，購買前應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，藉此保障自身權益。
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