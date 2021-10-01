新北抽查體育用品有94件不合格 最高可罰20萬元

東京奧運落幕，台灣選手奪牌創造佳績，運動產業持續發燒，新北市經發局辦理運動用品專案抽查，總計抽查489件，查獲94件標示有缺漏，不合格率達19%。不合格原因多為未標示製造商、日期、成分，經發局指出，已要求業者限期改善，未敢善者可依法最高處20萬元，嚴重者可勒令下架或公告業者名稱。

經發局長何怡明表示，市售體育商品種類多元，主要包括運動服飾、運動鞋、球具、護具、健身器材、瑜珈墊等，為確保民眾購買商品都有符合商品標示法規定，經發局辦理專案抽查，總計抽查489件，查獲94件標示有缺漏，不合格率達19%。

其中抽查球類及球具(如籃球、羽球、球拍等)、健身用啞鈴、泳鏡及泳板等商品，不合格主要原因分別為未標示製造商或進口商資訊、製造日期或成份；運動服飾類則未標示洗燙處理標示或成份標示有誤。

何怡明指出，針對本次抽查標示不合格商品，經發局已依商品標示法等規定立即要求業者限期改善，並辦理複查，逾期未改善者，將依法罰處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告業者名稱。