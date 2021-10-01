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野溪不加蓋也能增車位 新北省億元還多行人空間
新北石碇區因淡蘭古道及皇帝殿步道等自然景觀，假日遊客絡繹不絕，當地里長、民代建議在野溪加蓋增加停車空間。新北交通局長鍾鳴時說，這做法不僅破壞自然生態景觀，也對防洪恐造成影響，改以調整車道增設停車位與行人空間。
石碇區有豐富的自然景象，但因為地形因素導致停車位腹地有限，地方建議拓寬北47線0.5k道路提供停車空間，新北養工處評估後，認為可採懸臂樑工法拓寬道路，能增加58個汽車位，不過總工程經費為1億1254萬元。
鍾鳴時表示，以野溪加蓋方式增設停車位，不僅耗費鉅資，同時破壞自然生態、影響防洪，經交通局評估後後，不同意該做法，並與區公所討論後，改在它處增設停車場，也調整車道增設停車位與行人空間。
交通局指出，已於雙溪口的淡蘭吊橋附近，以及碇坪路轉外按橋往虎爺公廟方向，在國道五號下方分別增建了第一、第二兩處停車場，提供66個車位；也在北47線0.34K至0.5K段的山側增設水溝蓋，增設50個停車位。
交通局表示，最終在石碇地區增加116格汽車位，且只花310萬2000元的預算；另外目前也邀集相關單位，研議路邊停車格於假日採行收費管理的可行性，待獲地方共識後，再行實施。
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