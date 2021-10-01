快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

野溪不加蓋也能增車位 新北省億元還多行人空間

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局在北47線0.34K至0.5K段的山側增設水溝蓋，增設50個停車位。圖／交通局提供
新北交通局在北47線0.34K至0.5K段的山側增設水溝蓋，增設50個停車位。圖／交通局提供

新北石碇區因淡蘭古道及皇帝殿步道等自然景觀，假日遊客絡繹不絕，當地里長、民代建議在野溪加蓋增加停車空間。新北交通局長鍾鳴時說，這做法不僅破壞自然生態景觀，也對防洪恐造成影響，改以調整車道增設停車位與行人空間。

石碇區有豐富的自然景象，但因為地形因素導致停車位腹地有限，地方建議拓寬北47線0.5k道路提供停車空間，新北養工處評估後，認為可採懸臂樑工法拓寬道路，能增加58個汽車位，不過總工程經費為1億1254萬元。

鍾鳴時表示，以野溪加蓋方式增設停車位，不僅耗費鉅資，同時破壞自然生態、影響防洪，經交通局評估後後，不同意該做法，並與區公所討論後，改在它處增設停車場，也調整車道增設停車位與行人空間。

交通局指出，已於雙溪口的淡蘭吊橋附近，以及碇坪路轉外按橋往虎爺公廟方向，在國道五號下方分別增建了第一、第二兩處停車場，提供66個車位；也在北47線0.34K至0.5K段的山側增設水溝蓋，增設50個停車位。

交通局表示，最終在石碇地區增加116格汽車位，且只花310萬2000元的預算；另外目前也邀集相關單位，研議路邊停車格於假日採行收費管理的可行性，待獲地方共識後，再行實施。

新北交通局省下億元經費，改以調整車道增設停車位與行人空間。圖／交通局提供
新北交通局省下億元經費，改以調整車道增設停車位與行人空間。圖／交通局提供

新北 停車場 自然生態

延伸閱讀

在地認同兼防疫 新北議員做「我金山我驕傲」口罩

影／新北蘆洲槍擊案嫌犯 遭北市警查毒逮到人

新北校園BNT接種今結束 4天共14人送醫

新北打造「安坑輕軌」 首列車凌晨運抵機廠

相關新聞

公園開放首日視察被孩童認出 柯文哲：才3歲就認識我？

國內疫情趨緩，本土案例連續幾日「+0」，北市今起開放公園兒童遊戲場，市長柯文哲於下午前往象山公園視察防疫狀況，有不少幼童...

「黑狗兄」突破北捷文湖線管制 搭一站後自行下車

今天上午一隻中小型黑犬，在無飼主攜帶下，誤闖北捷文湖線車站，並進到車廂內，坐了一站後自己跑下車再出站，突破北捷管制。有網...

將8千多劑疫苗給北市 新北：盤點有剩由中央調配

校園施打BNT疫苗，但台北市卻出現短缺狀況，台北市府今指出，感謝中央、新北市提供協助疫苗。新北市副市長劉和然今天在防疫記...

新北加倍券留不住商機？ 侯友宜：抽獎會超乎想像

新北因應中央的五倍券推出31萬份加倍券，10月20日開放新北市民登記，並在11月8日公布中獎名，11月19日才開放兌換。...

加強狂犬病防疫 北市動保處供毛孩免費打疫苗、晶片

國內疫情逐漸趨緩，北市府將展開動物防疫工作，加強動物傳染病防疫，從今起至12月底，動保處已規劃47場次「山區鄰里家犬貓狂...

路面都是釘子、玻璃 新北議員：通勤版「魷魚遊戲」

新北大力推動塭仔圳市地重劃，工程正如火如荼進行中，新北市議員何淑峯指出，目前路面都是釘子、玻璃，上班族每天通勤必經之處，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。