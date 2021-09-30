雙溪遭工地泥漿水汙染 北市開罰要求改善

台北市環保局日前接獲民眾陳情，福德抽水站排出灰白色廢水情形，環保局啟動專案調查，鎖定附近可疑汙染對象巡查，循線追蹤後，確定汙染源為「璞承營造股份有限公司」負責的福志路27號旁新建工程工地，業者將未妥善處理的泥漿水，直接排入側溝，嚴重影響溪水環境，環保局依水汙染防治法告發，處3萬元到300萬元罰鍰，現場則已要求業者立即停止排放並改善。

環保局表示，稽查人員接獲陳情後前往現場，發現灰白色混濁廢水，初步研判汙染源為營建工地所產生，因此立即鎖定附近可疑汙染對象密集稽查，並於28日晚間發現璞承營造負責的營建工地進行灌漿作業發出流水聲，追蹤至工地旁將道路側溝蓋掀起查看，確認泥漿水由工區內地下滲出流入雨水下水道涵管，且水色與汙染雙溪水色相符，加上雨水側溝亦是流向雙溪，判定為該工程產生之大量泥漿水隨雨水側溝汙染雙溪。