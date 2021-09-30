汐止城中步道上萬仙丹盛開 里長、志工有成就感

緊鄰基隆河畔的汐止城中公園，沿途種了很多的花花草草，一年四季都有花可以欣賞，就算是疫情期間，城中里志工們持續澆花照顧，最近仙丹花陸續盛開，上萬粉色、橘色還有黃色的花朵朵開，真的很美，里長、志工都好有成就感。

城中里長廖福賢指出，從基隆河一直到茄苳溪步道，沿途萬朵仙丹盛開中，有大紅色、白色、嫩黃色、還有粉色、橘色等等，現在花開的真的很美，比起去年，仙丹開的更大更圓，其中黃色今年特別搶眼，目前黃色仙丹很多還在含苞待放，差不多再一個禮拜到十天左右，就會全部開起來，至於白色的花今年也開的很茂盛，只要這幾天天氣晴朗，不要被雨打掉的話，會開的更多，歡迎大家來欣賞。

民眾說，花開的很美百花齊放，幾乎每天早上或晚上都會到步道散步或運動，看了就會心花怒放，經常看到里長、志工忙著澆水照顧花還有整理環境，能維持這麼美，真的很不容易，真的很棒。

志工也說，今年黃色仙丹開的真的很漂亮，本來長不高的白色，也開的很好，雖然是疫情期間，還是保持要照顧花花草草，現在花開的這麼美，覺得辛勞有代價，很有成就感。

廖福賢表示，還有大王仙丹，去年開的不怎麼樣，但今年開的特別好，比其他仙丹開的還要大朵，真的是不簡單，這都要感謝里內的環保志義工，因為有他們的幫忙，花朵才會開的這麼漂亮，包括大家都用爬的在拔草，還有差不多兩天左右就要澆一次水，現在除了基隆河畔的軟枝黃蟬，沿路還有五色仙丹爭妍比美，緊鄰基隆河畔，可以散步休閒，又可以欣賞美麗河景，邀請大家有空來走走，欣賞美麗花海。