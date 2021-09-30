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貢寮藍灣帆船基地揭牌 要培養優質小選手

觀天下 / 記者李嘉文／貢寮報導
貢寮藍灣帆船基地揭牌，要從小培育出帆船小選手，也讓帆船運動更加推廣出去。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮藍灣帆船基地揭牌，要從小培育出帆船小選手，也讓帆船運動更加推廣出去。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區藍灣海濱休憩園區今(30)日舉辦了帆船海訓基地揭牌儀式，要讓民眾可以多了解帆船運動，也期望能與當地學校配合推動帆船課程，讓帆船運動向下扎根，有機會從小培育出帆船小選手，也讓帆船運動更加推廣出去。

貢寮區位處台灣東北角，有著絕美的海岸線，潛水和衝浪等許多水上活動也很盛行，東北角藍灣海濱休憩園區就舉辦了海訓基地的揭牌儀式，要在貢寮推廣帆船運動，東北角風管處、貢寮區長和當地學校校長等貴賓都前來參加。

海訓基地也希望可以配合當地的學校推動帆船課程，讓貢寮當地親近海洋的小朋友更加了解帆船運動，發展特色課程讓帆船運動向下扎根，也有機會可以從小培養出帆船小選手，對小朋友也可以有訓練和磨練的機會，讓小朋友未來碰到困難和挫折能更輕易面對。

新北市體育總會帆船委員會主委簡明輝表示，海訓基地的成立希望發掘更多在地學校的人才，來培訓新北市的帆船隊，進而為新北市爭取奪牌的機會，基地除了帆船的訓練，貢寮有這麼棒的海岸線，希望能讓全部的人都多出一處漂亮的海洋秘境。

東北角藍灣海濱休憩園區董事長廖欽耀表示，海訓基地的宗旨跟目的是推廣風帆的運動，也希望配合貢寮區的學校能夠推廣出去，讓小朋友愛上這個運動，進而發現優質的小選手。

藍灣海濱休憩園區是很適合發展帆船運動的環境，民眾若是對帆船運動有興趣，可預約前往體驗，會有教練從陸上行舟開始教導，有興趣後可再參與基礎課程或是更高級的課程，希望藍灣帆船海訓基地的成立，讓帆船運動更加推廣出去。

貢寮 體育

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