防疫不鬆懈 汐止厚德里長送社區消毒量溫機

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的厚德里里長陳有諒準備了消毒自動測溫機，送給里內的每個社區各一台。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的厚德里里長陳有諒準備了消毒自動測溫機，送給里內的每個社區各一台。 圖／觀天下有線電視提供

雖然疫情趨緩，不過，防疫工作還是不能鬆懈，為了讓各社區落實消毒量體溫更方便，今(30)日汐止區的厚德里里長陳有諒準備了消毒自動測溫機，送給里內的每個社區各一台，另外，還包括了市場及學校，希望鄰里社區落實防疫，將病毒阻隔在外。

厚德里長陳有諒表示，里內樟樹一、二路的社區大樓不少，由於現在COVID-19疫情已經有比較緩和，但量體溫跟噴酒精真的變成常態性，所以，這次購買了20台的酒精消毒自動測溫機，給里內所有的社區、市場還有學校，相信對里民非常有幫助，里民每天出門後再回家就量一下體溫跟消毒，然後再進家門，將病毒阻隔在外比較安全，也很感謝今天所有社區的主委、總幹事來到里辦公室索取，回社區後，共同做好防疫工作，也更方便。

社區代表也很感謝里長陳有諒送消毒自動測溫機，因為，以前都是用額溫槍量體溫，然後再噴酒精，現在有了這台機器，在測量體溫的同時，也能噴灑酒精消毒，一舉兩得，更方便。

酒精 疫情 汐止

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