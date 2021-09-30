石門防災成果演練 扎根社區自救且救人

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區自主型防災社區在石門區公所前進行成果演練，讓社區居民的防災基本功落實的相當扎實。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區自主型防災社區在石門區公所前進行成果演練，讓社區居民的防災基本功落實的相當扎實。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市府消防局推動防災社區，讓防災能量扎根社區居民，今年石門區自主型防災社區培訓在石門里，經過多月的扎實訓練，在石門區公所前進行成果演練，除了實地進行了豪雨、地震、火災演練還有CPR演練都沒有錯過，讓社區居民的防災基本功落實的相當扎實。

石門區長林俊宏說，石門區的自主型防災社區已經進行第四年，而石門里也繼老梅里、尖鹿里與富基里後的第四個里，透過里長與社區成員的防災編組，每一次的課程都有不同的學習，而演練中的各項災害也在編組成員齊心合力下，都能在最快時間排除。

石門里長施宗南說，其實社區中成員大多是都沒有防災社區的意識，透過這次的防災社區編組與課程，社區成員都更清楚災害發生該如何應變，自救並且救人。

石門地區幅員廣大，消防隊救災量能有時無法顧及、即刻到達，透過自主型防災社區的編組，能夠在社區中即時發現災情做出即時的處理，而石門里是石門區第四個自主型防災社區，未來也期待逐年的培訓能夠將全區各社區的自主防災編組都成立起來，為民眾的生活安全建立多一重保障。

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