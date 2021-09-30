在地認同兼防疫 新北議員做「我金山我驕傲」口罩

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
新北市議員廖先翔將「我金山我驕傲」字樣印製在口罩上，要在疫情期間將這份在地認同與驕傲繼續延續下去。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員廖先翔將「我金山我驕傲」字樣印製在口罩上，要在疫情期間將這份在地認同與驕傲繼續延續下去。 圖／紅樹林有線電視提供

為延續經營地方認同，新北市議員廖先翔將「我金山我驕傲」字樣印製在口罩上，第一批口罩出爐，與金山區公所與衛生所人員分享，下一批口罩可望透過線上活動或是登記讓民眾取得，要在疫情期間將這份在地認同與驕傲繼續延續下去。

首先印製完成的第一批口罩，市議員廖先翔來到區公所以及衛生所分享發放，藍色大海搭配如同紅心地瓜的粉橘色系外觀，不僅扣緊地方特產更加呈現山海交織的景觀配色，還有最能代表金山的燭台雙嶼也沒有錯過，一戴上就很有金山的感覺。

市議員廖先翔說，第一批的口罩要來與平日裡辛苦執行公務勤務的人員分享並且為他們加油打氣，而接下來也會透過網路登記或是舉辦活動的方式，讓在地的鄉親也可以取得，雖然疫情限制大家外出必須佩戴口罩，不過戴上最能代表金山的「我金山我驕傲」口罩，不僅能達到防疫保護效果，還兼顧在地認同的精神展現。

口罩 金山 衛生所

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