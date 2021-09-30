台北雙子星案公益性不足卡關 都審委員要求補齊

台北市都市設計審議委員會今天審議台北雙子星開發案，多數委員認為，該案的公益性規劃應該要再思考，包括城市美術館、展演空間等，應與周遭古蹟景觀一致，對外空間也要流做公益使用，商場空間不一定要放在容易到達之處。委員會主席、都發局長黃一平裁示，開發單位應補足委員提出的建議，重新規劃公益性空間並於下次審議時提出。

台北車站特定專用區C1、D1聯合開發工程新建案（台北雙子星案）共流標5次，北市府於2018年進行第6次招商，由台灣南海發展公司得標，卻因涉及國安問題失去資格，最終由藍天宏匯團隊遞補得標，2019年完成簽約，總投資金額達606億，預估2026年8月完工，規畫商場、辦公室、旅館及停車場等。

開發單位報告時表示，會做對相當公益性的活動，與周邊景觀整合，環境補償措施包含認養19年交六、交八廣場、台高鐵通風塔減量、綠色友善措施、城市美術館、國門客廳、周邊道路重新調整等；不過有部分委員認為該案公益性不足，需要加強。

都審委員指出，雙子星11樓的城市美術館方位，可考慮面向北門或台北車站，另外3樓展演空間的落地窗看出去是人行陸橋高度，遮住了應有的城市景觀，開發單位應思考建築與對外的關係，委員建議對外空間留給公益性空間，商場則不一定要放在最容易到達的地方。

另一名都審委員建議，北門旁的鐵道博物館與雙子星變成「兩個量體的堆積」，應在廊道、基座、材質相互呼應，否則是非常不對等、突兀的量體空間。

都審委員表示，北市府花不少心力打造西區門戶計畫、台北北門為國定古蹟，博愛路2號到8號是市定古蹟，還有私人美術館、歷史建物，甚至有國定古蹟中山堂，建築物本身就是藝術品，現在雙子星大樓欠缺美感，開發單位應多下功夫結合周遭古蹟景觀。

「唯有尊重歷史，這個地方才會真正成為台北，非常難得有一個基地有五個古蹟在周邊」都審委員強調，開發單位應做好整體規畫，不是創造一個平台人潮就會聚集，必須要有很多空間延伸，讓室內退縮、對外空間釋放出來，與周邊環境連結。

最後黃一平裁示，對於市民大道10公尺帶狀開放空間，用斜撐的方式結構設計，及D1建築高度為369米、C1為289米，建築量體的對角線超過70公尺也均全數確認，交六、交八廣場請捷運局與公園處尊重周遭景觀提案。至於都審委員提出的建議，開發單位仍須補足，包括環境補償、公益性等，於下次會議提出。