新北回歸零確診 侯友宜公布未來1周疫苗接種規畫

新北市今天回到零確診，同時也是校園BNT接種最終日，市長侯友宜表示，這期間剛滿12歲或還沒接種的學生，10月起將安排補打。同時，侯友宜也宣布未來1周各疫苗施打規畫，也包括公費流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗，都會在10月1日起開打。

教育局長張明文指出，新北國高中生約17萬人是全國最多，今天下午將完成校園BNT接種，照過去幾天狀況，平均每天約有1到2％學生在醫生評估後認為不適合打或身體不是臨時沒打疫苗，打完後的線上授課平均到課率98％，等今天打完明天會再公布相關數據。

侯友宜表示，如果有符合接種資格學生這次校園還沒打的，或是學童剛滿12歲，會在10月1日到15日安排補接種，可透過網路預約到29區衛生所、17家醫院與2間診所施打。

至於高端以及莫德納，則分別接種到10月2日與10月5日，對象為28日打完高端滿4周民眾接種第2劑，與7月16日前打完莫德納首劑的70歲以上長者。對剛陸續到貨140萬BNT疫苗，衛生局長陳潤秋表示，會在疫苗到位後都會視中央調配，安排接種地點。

另外，新北自10月也開放公費流感疫苗與長者肺炎鏈球菌疫苗，公費疫苗分兩階段施打，首階段符合資格可在衛生局官網查詢，10月1日起開打，第2階段則在11月15日開放50到64歲無高風險慢性病成人。

侯友宜表示，肺炎鏈球菌疫苗也會在10月1日同步開打，凡是滿75歲民眾以及設籍新北市65歲以上民眾皆可施打，鼓勵「左手打流感，右手打肺炎鏈球菌」，但要注意要跟Covid－19疫苗接種間隔至少7天。 新北市將於10月起對剛滿12歲或是還沒接種的學生補打BNT疫苗。 圖／新北衛生局提供