鼓勵民眾APP叫車 北市搭Uber、LINE TAXI即可抽搭車金

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市為鼓勵民眾使用APP叫車，只要使用指定派遣車隊APP叫車，單趟即可抽百萬搭車金。圖／Uber提供
北市為鼓勵民眾使用APP叫車，只要使用指定派遣車隊APP叫車，單趟即可抽百萬搭車金。圖／Uber提供

為鼓勵民眾使用手機APP叫車，減少路邊招手攔車的行為，改善計程車在道路巡迴攬客而衍生交通壅塞及車輛排放廢氣造成空汙問題，北市公運處推出「使用叫車APP 百萬獎金送給你」乘車抽獎活動，自10月1日至10月31日止，只要使用指定10家派遣車隊APP，包含LINE TAXI、Uber、55688等，即可參加抽獎獲得搭車金。

公運處表示，為減少空汙及計程車路邊攬客導致的交通問題，同時提升計程車營運效能及駕駛營收，市府結合北市10家派遣計程車隊辦理行銷推廣活動，預計合作計程車數量超過3萬輛，叫車十分便利。

民眾只要在10月1日至31日期間，利用指定計程車隊APP叫車，且搭乘趟次起訖點任一點為台北市境內，即符合抽獎活動條件。

民眾可在各家車隊叫車APP點擊或填寫資料表明參加活動意願，每趟均可參加抽獎，總計100萬搭車金，將抽出2萬名中獎者，每名中獎者可獲得「搭車金每趟50元優惠序號」，限今年12月26日前使用完畢。

公運處表示，抽獎結果預計在今年11月19日公告在公運處官網，各車隊也會主動以簡訊、APP推播等方式通知中獎人。

北市為鼓勵民眾使用APP叫車，只要使用指定派遣車隊APP叫車，單趟即可抽百萬搭車金。圖／北市公運處提供
北市為鼓勵民眾使用APP叫車，只要使用指定派遣車隊APP叫車，單趟即可抽百萬搭車金。圖／北市公運處提供
北市為鼓勵民眾使用APP叫車，只要使用指定派遣車隊APP叫車，單趟即可抽百萬搭車金。圖／北市公運處提供
北市為鼓勵民眾使用APP叫車，只要使用指定派遣車隊APP叫車，單趟即可抽百萬搭車金。圖／北市公運處提供

計程車 北市 Uber

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