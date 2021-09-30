北捷「南北環」機電系統工程標今簽約 預計2028年底通車

捷運環狀線南環段及北環段機電系統、自動收費系統及軌道工程採購案，經2次公開招標，最終在9月1日以255億元決標，而7個區段土建工程標案預計在10月中下旬決標、明年第1季開工，最快在2028年底通車，並與營運中的環狀線第一階段整合，加上後續東環段興建完成後，即可完整環狀線路網。

此次決標的南北環機電系統工程順利發包，宣告環狀線第二階段工程正式展開，預算金額高達255億，採購包含29列電聯車、核心機電系統、自動收費系統及軌道工程，還有未來東環段的擴充條款。

北市捷運局副局長陳耀維表示，開工後即可啟動設計作業，後續再配合土建各區段時程進場施工。目前南北環總計有7個區段標，先前2次招標受到疫情影響，導致國際原物料大漲、廠商觀望而流標。

經了解廠商不參與投標的原因包含預算不足、能力不足、大環境不利等，市府依照市場行情調整工期及預算後，目前7個區段標都已公告，預計10月中下旬決標，明年第一季開工，最快2028年底可與第一階段整合。

捷運局機工處說明，本標案除新建路段涵蓋18座車站、1座機廠及20.66公里路線外，還包含與環狀線第一階段系統相容整合工作及電聯車設備更新，新建的北機廠也會配合南機廠進行列車調度、維修、儲車及行車監控。

機工處表示，南北環工程是從第一階段的營運路線向南北方向延伸，南端自大坪林站行經文山區至動物園站，與文湖線交會轉乘，長約5.73公里，設6座地下車站。

北端則由新北產業園區站經由新莊、五股、蘆洲、三重、士林，進入中山區與文湖線劍南路站交會，路線長約14.93公里，設12座地下車站。

台北市長柯文哲今出席捷運局與AAC團隊簽約典禮時表示，南北環及東環段三階段完工後，總計長49.3公里、42座車站，而現階段北捷系統總長152公里、有131個車站，未來可達210公里、182個車站。

柯說，環狀線是北市未來10年的重要工程，另一個重點就是捷運TOD，因此，北市236個國小、國中未來10年也會大幅改建。

此次得標團隊為法商阿爾斯通、巴西商艾斯通及中鼎工程，該團隊目前也承攬捷運萬大線機電系統、自動收費系統及軌道工程。其中，法商阿爾斯通與中鼎工程先前也聯手完成北捷新蘆線、南港線東延段等工程。