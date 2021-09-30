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台南「以功代金」累積近2千萬 上萬弱勢族群及家庭受助

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推動以功代金，11年來已累積善款近2千萬元。記者鄭惠仁翻攝
台南市環保局推動以功代金，11年來已累積善款近2千萬元。記者鄭惠仁翻攝

台南市推動「以功代金」政策，減燒紙錢做公益、維護環境，統計1年來有4223人參與，獲得善款243萬元，累計11年來善款1959萬元，可幫助上萬名弱勢族群及家庭。

台南市環保局表示，10月4日上午9時將在台灣首廟天壇舉辦功德迴向祈福法會，請玉皇大帝加持迴向捐贈人與受贈單位等，同時祈求風調雨順、國泰民安、疫情早日消弭。

環保局表示，法會辦理前將逐一發送簡訊通知響應捐款的民眾，也歡迎市民朋友到場共襄盛舉，若不便到場也可透過網路即時轉播觀看共同參與盛會。

環保局長謝世傑表示，以功代金政策將公益、環保、宗教習俗相結合，民眾接受度逐年增加。環保局積極增加以功代金捐款管道，今年輔導社福團體蘆葦啟智中心及南、北家扶中心成立所屬網頁線上捐款。另將建置更為便利的以功代金管道，包括讓民眾到便利超商就能捐款給心中優先的社福團體等。期盼來年以功代金，不論響應人次、金額都能大幅成長。

捐款 法會 台南

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