台南「以功代金」累積近2千萬 上萬弱勢族群及家庭受助

新北市石門區「海灣新城」社區受海風侵蝕，外觀看來破舊又荒涼，在網路上更是以訛傳訛，從殺人藏屍到有人販毒等傳言都有。不過，居民親身感受卻是兩樣情，居民公布從住家往外看的景象，「一睜開眼就可以看到海，真的很療癒，被人講是鬼屋又怎樣？自己住得喜歡就好」，透露出對該社區的熱愛。

2021-09-30 16:56