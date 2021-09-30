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翻轉老舊印象 八里南山公園變身無障礙寬闊林道
位在新北市八里區賢三街及賢二街交叉口的南山公園，近日改造完工，原設備老舊及環境隱蔽，經市府與當地民代補助經費，歷經半年，變身為視線通透的無障礙寬闊林道，更增加遊戲設施，提供親子遊憩空間，在地里大崁里長林秀真更邀集志工熱心認養，期待長期維持南山公園美麗景象。
八里區長陳炳仲表示，南山公園面積約2700平方公尺，公園緊鄰大崁國小及住宅區，是長輩及孩童重要的休憩空間，但因設備老舊、空間配置不佳及園內樹木生長過於茂盛，讓陽光無法照射園內，再加上原本環繞園區的中式宮廷小橋流水設備損壞，沿線步道也高低不平，相當不利於長者及行動不便民眾使用。
經由八里區公所與在地里長多次會勘後，也獲得市議員鄭戴麗香、蔡錦賢、鄭宇恩及陳偉杰共同經費補助，總計投入經費600萬元，進行公園整體改造。
大崁里里長林秀真指出，原本南山公園，因空間環境不佳且園區內樹木茂盛，導致蚊蟲太多，里民很少前往使用及運動，還沒完工就有許多里民一再詢問何時可以使用。
陳炳仲表示，這次改善經過重新規劃，保留原本綠意盎然的樹蔭，修剪移植過多的喬木，讓陽光可以照射公園各處，從公園外圍也可以直視公園內部的情形，看起來相當通透、安全。
昔日不平整的鋪面及狹窄的入口，經過多次討論，鋪面改用特色高壓地磚，改善高低的落差，將入口處的寬度加寬，使行動不便民眾可暢行無阻，同時增設簡易的兒童設施及體健設施，區長表示，希望南山公園啟用後，里內居民可以多多利用，相揪運動散步，增強體健。
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