地方憂淡海輕軌太靠近民宅 捷運局承諾留足夠步行空間

淡海輕軌二期改走河岸路線，新北市捷運局針對淡海輕軌二期舉辦說明會，但地方仍有反對意見，議員認為輕軌完工後，會跟原有汽機車爭道，導致交通動線混亂；里長指出中正路周邊的住戶仍反對，擔憂輕軌與民宅靠太近，捷運局表示，會設置足夠寬度的人行道，也會將交通標示清楚設置。

捷運局說明，淡海輕軌二期路線將採河岸方案作推動，路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路至觀潮廣場後，轉回中正路淡水老街後段，並沿中正路續行至淡水漁人碼頭與第一期路網銜接，並以遊河、觀潮、望水、戲波、聽海及追浪為沿線車站基本設計主題。預計完工後可紓解中山路、淡水老街交通壅塞狀況。

在地民安里長鄭英和指出，位在中正路的店家、住戶仍有反對聲音，因為路面寬度不足，應該要採三軌設計，捷運局應該要兼顧工程及當地住戶安全，考量用路人立場。

新北市議員鄭宇恩表示，未來淡江大橋通車後，中正路車流量很有可能提升，且從第一漁港進入老街至觀潮廣場前，現況為汽車單向、機車雙向，若再加入雙向通行的輕軌，整體交通動線相當混亂。

議員陳偉杰表示，可以看到捷運局針對民眾的很多疑慮都有說明，但針對施工期的時間、是否對影響民眾通行及店家營業等，尚未說明，解決民眾疑慮也會獲得更多支持，既然確定要做淡海輕軌就趕快做。

新北捷運局副局長林耀長表示，目前輕軌全線採雙軌雙向行駛，於河岸路段靠近民宅側，將保有至少5公尺以上距離，另一側鄰河岸於部分路設計擴建河岸步道，提供遊客足夠人行空間。

至於燈塔保存，初步調查此航道燈雖為常見構造型態，但航道燈所在位置有淡水居民歷史記憶，具一定文化意象，後續將配合文化資產審議結果，做好妥適保存等解決對策。