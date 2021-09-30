聽新聞
test
0:00 / 0:00

地方憂淡海輕軌太靠近民宅 捷運局承諾留足夠步行空間

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
淡海輕軌二期V25站模擬圖。圖／新北市捷運局提供
淡海輕軌二期V25站模擬圖。圖／新北市捷運局提供

淡海輕軌二期改走河岸路線，新北市捷運局針對淡海輕軌二期舉辦說明會，但地方仍有反對意見，議員認為輕軌完工後，會跟原有汽機車爭道，導致交通動線混亂；里長指出中正路周邊的住戶仍反對，擔憂輕軌與民宅靠太近，捷運局表示，會設置足夠寬度的人行道，也會將交通標示清楚設置。

捷運局說明，淡海輕軌二期路線將採河岸方案作推動，路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路至觀潮廣場後，轉回中正路淡水老街後段，並沿中正路續行至淡水漁人碼頭與第一期路網銜接，並以遊河、觀潮、望水、戲波、聽海及追浪為沿線車站基本設計主題。預計完工後可紓解中山路、淡水老街交通壅塞狀況。

在地民安里長鄭英和指出，位在中正路的店家、住戶仍有反對聲音，因為路面寬度不足，應該要採三軌設計，捷運局應該要兼顧工程及當地住戶安全，考量用路人立場。

新北市議員鄭宇恩表示，未來淡江大橋通車後，中正路車流量很有可能提升，且從第一漁港進入老街至觀潮廣場前，現況為汽車單向、機車雙向，若再加入雙向通行的輕軌，整體交通動線相當混亂。

議員陳偉杰表示，可以看到捷運局針對民眾的很多疑慮都有說明，但針對施工期的時間、是否對影響民眾通行及店家營業等，尚未說明，解決民眾疑慮也會獲得更多支持，既然確定要做淡海輕軌就趕快做。

新北捷運局副局長林耀長表示，目前輕軌全線採雙軌雙向行駛，於河岸路段靠近民宅側，將保有至少5公尺以上距離，另一側鄰河岸於部分路設計擴建河岸步道，提供遊客足夠人行空間。

至於燈塔保存，初步調查此航道燈雖為常見構造型態，但航道燈所在位置有淡水居民歷史記憶，具一定文化意象，後續將配合文化資產審議結果，做好妥適保存等解決對策。

林耀長說，位在中正路尾端住戶認為，輕軌建好後會靠民宅太近，經跟住戶討論，會預留3米寬的人行道，靠近淡水分局會保留兩米的人行道空間；至於議員擔心會造成交通混亂，捷運局會將相關交通標示跟標線清楚辨識，不會讓民眾誤闖軌道。

淡海輕軌二期V21站模擬圖。圖／新北市捷運局提供
淡海輕軌二期V21站模擬圖。圖／新北市捷運局提供

淡海輕軌 捷運 人行道

延伸閱讀

北藝電扶梯驗收放水、日誌造假？ 議員籲應成立調查小組

淡海輕軌車站變藝術展 重現海水浴場超嗨

柿子挑軟吃？金城自救會抗議萬大二期截直取彎避溝通

高捷施工誤損水管 捷運局：圖資與現地落差釀災

相關新聞

汐止城中步道上萬仙丹盛開 里長、志工有成就感

緊鄰基隆河畔的汐止城中公園，沿途種了很多的花花草草，一年四季都有花可以欣賞，就算是疫情期間，城中里志工們持續澆花照顧，最近仙丹花陸續盛開，上萬粉色、橘色還有黃色的花朵朵開，真的很美，里長、志工都好有成就感。

雙溪遭工地泥漿水汙染 北市開罰要求改善

台北市環保局日前接獲民眾陳情，福德抽水站排出灰白色廢水情形，環保局啟動專案調查，鎖定附近可疑汙染對象巡查，循線追蹤後，確...

【鬼屋撕籤／下】外觀醜又怎樣？石門住戶秀絕美海景…「還想再買」

新北市石門區「海灣新城」社區受海風侵蝕，外觀看來破舊又荒涼，在網路上更是以訛傳訛，從殺人藏屍到有人販毒等傳言都有。不過，居民親身感受卻是兩樣情，居民公布從住家往外看的景象，「一睜開眼就可以看到海，真的很療癒，被人講是鬼屋又怎樣？自己住得喜歡就好」，透露出對該社區的熱愛。

新北打造「安坑輕軌」 首列車凌晨運抵機廠

新北市打造安坑輕軌，連接安坑地區與新北環狀線十四張站，繼7月高架段合龍，首列車在今天凌晨運抵機廠。新北市捷運局說，初步規...

【鬼屋撕籤／上】石門海灣新城花千萬拉皮 能翻轉城市毒瘤命運？

開車經過北海岸石門一帶，一定會看到整排外觀老舊的「海灣新城」，這處社區已有40年歷史，曾被譽為海岸第一排的高級度假社區，但長年經海風侵蝕、外牆剝落，目前僅剩十多戶住戶，被戲稱北海岸三大鬼屋之一。新北市長侯友宜決定要在今年底花千萬元幫該社區拉皮，翻新社區風貌。

台北雙子星案公益性不足卡關 都審委員要求補齊

台北市都市設計審議委員會今天審議台北雙子星開發案，多數委員認為，該案的公益性規劃應該要再思考，包括城市美術館、展演空間等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。