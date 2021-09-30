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影視音僅招12人被轟招生差 北市府：與北藝北流聯合辦學

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
影視音學校主任楊湘穎坦言，今年的確因疫情招生數少，文化局長蔡宗雄說，接下來將加入北流、北藝三個法人聯合辦學，打造影視音品牌。記者林麗玉／攝影
影視音學校主任楊湘穎坦言，今年的確因疫情招生數少，文化局長蔡宗雄說，接下來將加入北流、北藝三個法人聯合辦學，打造影視音品牌。記者林麗玉／攝影

北市長柯文哲上任後，積極推動影視音實驗教育機構，不過影視音近年招生不理想，市府近期又通過第二個五年計畫。北市議員鍾沛君今天在議會教育委員會質疑，影視音學校定位不明，學校不知自己在幹嘛？也不知培養出的學生可幹嘛？甚至北市府影委會去年僅有一名學生實習，連市府單位參與度都這麼低，怎與產業連結？

影視音學校主任楊湘穎坦言，今年的確因疫情招生數少，文化局長蔡宗雄說，接下來將加入北流、北藝三個法人聯合辦學，打造影視音品牌。

議員鍾沛君今天質疑，她看完影視音學校的工作報告後，發現校方不知道自己在做什麼，有五分之一課程都在參訪，也只有一位學生在影委會製片組實習，離譜的是今年招生最後只收到12人，未來校方還打算開放課程給一般民眾旁聽，她質疑該學校辦學已經毫無方向，是不是因為招生人數太少「充數」？

文化局長蔡宗雄表示，影視音學校這學期確實只招收到12個新生，但這屆會分兩次入學，後面還會有新的學生，目前全校學生為50人，所以員工跟學生比例應該是4比1左右，目前北藝、北流行政法人已經成立，未來會和影視音學校採聯合辦學方式，也就是影視音學校會和北藝、北流合作開課。

文基會副執行長楊淑表示，對於影視音學校正職教職員目前只有8名，其中1人去放育嬰假，至於為何這麼多參訪活動，主因是上學期這段期間，學校會讓學生思考未來要升學或是就業，所以讓他們接觸不同領域，了解學校跟業界不同。

北市 文化局 鍾沛君

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