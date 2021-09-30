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違建火災屋主又重建 北巿議員批消防局未聯繫建管處

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
頂加違建問題嚴重，有議員指出，曾有違建發生火災屋主又想蓋回來的案例，消防局也沒有通報建管處；圖與新聞內文無關。圖／聯合報系資料照
頂加違建問題嚴重，有議員指出，曾有違建發生火災屋主又想蓋回來的案例，消防局也沒有通報建管處；圖與新聞內文無關。圖／聯合報系資料照

北市議員簡舒培今天指出，曾有頂樓違建火災後燒毀，消防局打火鑑定完明知是電器走火，卻沒有橫向通知建管處稽查，屋主在清理後又打算重蓋違建；議員王世堅也說，無論是否為既存違建，都不能妨害公共安全，事實上有很多高樓屋頂違建，發生意外後又繼續蓋，要求消防局應做好橫向聯繫機制。消防局回應，會重新檢討SOP建立通報機制。

簡舒培表示，過去有個案7樓頂加蓋8樓的違建發生火災，整個被燒毀，消防人員鑑定為電器走火，但後續未與市府相關團隊聯繫，屋主又派工全部蓋起來，沒有通知建管處到場會勘。

簡舒培說，不管屋主蓋的是既存違建或新違建，消防局都應該要跨局處聯繫請建管處會勘，「如果它不適合存在，就不能重蓋起來，萬一又火災怎辦？」簡舒培提醒，消防局就是打火，不是打完就結束，如果是違建就要跨局處聯繫，不然建管處根本不知道。

消防局回應，局內有通報機制，可能是該個案漏掉通報，以往都是會通知區公所，再通知消防局或建管處，由兩方認定燒毀的比例是否符合再修建狀況。簡舒培指出，屋主都已經雇工重新修繕，都已經發生火災了，代表建築有問題，讓屋主重蓋就是會發生第二次火災，最後要求消防局加強府內聯繫。

王世堅表示，1995年前的違建沒有拆除，但前提是不能妨害消防、交通和公共安全，如果違建發生火災，事實上某程度都已經造成消防安全的問題，平常只是沒針這些違建，只有針對後項妨害交通拆除。

王世堅也提到，高樓屋頂違建、陽台外推，是因為一般居住空間小，民眾都希望能增加居住面積，卻忽略了陽台用來避難的重要性，結果發生了意外又繼續蓋違建，王世堅認為不能讓屋主復建違建，消防局應橫向通報給建管單位處理。

消防局表示，大部分的違建都是簡易建築，屋主自行拉電線，因此不希望違建重新建築，會再重新檢討SOP，建立與建管處的通報機制。

違建 火災

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