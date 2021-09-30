聽新聞
test
0:00 / 0:00

三峽介壽路圓環美化被嫌醜 市府澄清還沒完工

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
位於三峽介壽路圓環的綠地，近期在施作宣傳全運會綠美化工程，但有民眾認為很醜，反而懷念有噴水池的時期，希望政府不要浪費公帑。記者張哲郢／攝影
位於三峽介壽路圓環的綠地，近期在施作宣傳全運會綠美化工程，但有民眾認為很醜，反而懷念有噴水池的時期，希望政府不要浪費公帑。記者張哲郢／攝影

為宣傳10月16日開幕的全國運動會，新北市近期已在轄內各地啟動各式宣傳手法，但位於三峽介壽路圓環上的草皮，被民眾拍下光禿模樣，全運會標語「＃GAME ON」也是歪的，民眾直批「真醜」。景觀處表示，現在工程在一半，預定10月5日會種植多種植栽完成美化。

介壽路圓環原先並非是綠地首次，最早的介壽路圓環只有放先總統蔣公銅像，但遭到民眾破壞，前三峽鎮長陳佳烜在原地改建為噴水池，然而噴水池僅設置2年，就變成流浪漢玩水寶地，在前議員王明麗爭取下才變成現在的圓環綠地。

而近期有民眾經過介壽路圓環拍下草皮光禿跟修剪全運會標語的照片，引起不少民眾反彈，有不少民眾都希望可以回到以前的噴水池時期；還有民眾認為這是浪費公帑，平常介壽路已經因紅綠燈不明確常有人闖紅燈發生意外，在這裡做造型一點效益也沒有

景觀處表示，今年新北市睽違18年再度舉辦全國運動會，會把握這次城市行銷大好機會，與各公所合作設置綠美學亮點點位，其中三峽介壽路圓環刻正施工中，因工程到一半，只有字體放樣也還沒種植植栽才會看到裸土，預計10月5日前會完工。

景觀處指出，原先圓環只有綠色灌木，之後會用芙蓉菊、海棠、錦葉紅龍、金露花、仙丹、撒金變葉木、紅葉鐵莧與長虹木等多種植栽點綴，成為具有色彩變化的草花灌木。

延伸閱讀

林口三峽房價指數走高 林三淡晚上人口比白天多6.5萬人

影／疑課業壓力大賭氣 三峽少年點蠟燭縱火還反鎖家人

三峽離奇火警 16歲兒子外出「鑰匙插門」卡死 4名家人受困被救

不肖業者三峽爽倒廢土還裝傻 環保局告發最高罰30萬

相關新聞

汐止城中步道上萬仙丹盛開 里長、志工有成就感

緊鄰基隆河畔的汐止城中公園，沿途種了很多的花花草草，一年四季都有花可以欣賞，就算是疫情期間，城中里志工們持續澆花照顧，最近仙丹花陸續盛開，上萬粉色、橘色還有黃色的花朵朵開，真的很美，里長、志工都好有成就感。

雙溪遭工地泥漿水汙染 北市開罰要求改善

台北市環保局日前接獲民眾陳情，福德抽水站排出灰白色廢水情形，環保局啟動專案調查，鎖定附近可疑汙染對象巡查，循線追蹤後，確...

【鬼屋撕籤／下】外觀醜又怎樣？石門住戶秀絕美海景…「還想再買」

新北市石門區「海灣新城」社區受海風侵蝕，外觀看來破舊又荒涼，在網路上更是以訛傳訛，從殺人藏屍到有人販毒等傳言都有。不過，居民親身感受卻是兩樣情，居民公布從住家往外看的景象，「一睜開眼就可以看到海，真的很療癒，被人講是鬼屋又怎樣？自己住得喜歡就好」，透露出對該社區的熱愛。

新北打造「安坑輕軌」 首列車凌晨運抵機廠

新北市打造安坑輕軌，連接安坑地區與新北環狀線十四張站，繼7月高架段合龍，首列車在今天凌晨運抵機廠。新北市捷運局說，初步規...

【鬼屋撕籤／上】石門海灣新城花千萬拉皮 能翻轉城市毒瘤命運？

開車經過北海岸石門一帶，一定會看到整排外觀老舊的「海灣新城」，這處社區已有40年歷史，曾被譽為海岸第一排的高級度假社區，但長年經海風侵蝕、外牆剝落，目前僅剩十多戶住戶，被戲稱北海岸三大鬼屋之一。新北市長侯友宜決定要在今年底花千萬元幫該社區拉皮，翻新社區風貌。

台北雙子星案公益性不足卡關 都審委員要求補齊

台北市都市設計審議委員會今天審議台北雙子星開發案，多數委員認為，該案的公益性規劃應該要再思考，包括城市美術館、展演空間等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。