三峽介壽路圓環美化被嫌醜 市府澄清還沒完工

為宣傳10月16日開幕的全國運動會，新北市近期已在轄內各地啟動各式宣傳手法，但位於三峽介壽路圓環上的草皮，被民眾拍下光禿模樣，全運會標語「＃GAME ON」也是歪的，民眾直批「真醜」。景觀處表示，現在工程在一半，預定10月5日會種植多種植栽完成美化。

介壽路圓環原先並非是綠地首次，最早的介壽路圓環只有放先總統蔣公銅像，但遭到民眾破壞，前三峽鎮長陳佳烜在原地改建為噴水池，然而噴水池僅設置2年，就變成流浪漢玩水寶地，在前議員王明麗爭取下才變成現在的圓環綠地。

而近期有民眾經過介壽路圓環拍下草皮光禿跟修剪全運會標語的照片，引起不少民眾反彈，有不少民眾都希望可以回到以前的噴水池時期；還有民眾認為這是浪費公帑，平常介壽路已經因紅綠燈不明確常有人闖紅燈發生意外，在這裡做造型一點效益也沒有

景觀處表示，今年新北市睽違18年再度舉辦全國運動會，會把握這次城市行銷大好機會，與各公所合作設置綠美學亮點點位，其中三峽介壽路圓環刻正施工中，因工程到一半，只有字體放樣也還沒種植植栽才會看到裸土，預計10月5日前會完工。

景觀處指出，原先圓環只有綠色灌木，之後會用芙蓉菊、海棠、錦葉紅龍、金露花、仙丹、撒金變葉木、紅葉鐵莧與長虹木等多種植栽點綴，成為具有色彩變化的草花灌木。