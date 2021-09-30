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北藝電扶梯驗收放水、日誌造假？ 議員籲應成立調查小組

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員徐巧芯也要求市府應該成立北藝調查小組，包括電梯、手扶梯等相關問題要釐清清楚，蔡宗雄表示，北市府每個月會由三首長，包括捷運局、文化局、工務局三首長會議確認細節。圖／記者林麗玉／攝影
議員徐巧芯也要求市府應該成立北藝調查小組，包括電梯、手扶梯等相關問題要釐清清楚，蔡宗雄表示，北市府每個月會由三首長，包括捷運局、文化局、工務局三首長會議確認細節。圖／記者林麗玉／攝影

台北表演藝術中心今年完工、明年即將啟用，不過卻爆出電扶梯工程驚爆驗收放水，台北市文化局今天赴議會教育委員會工作報告，議員陳重文、汪志冰、徐巧芯等人質疑，北藝不僅遭質疑電扶梯工程驗收放水、廠商還疑似假造施工日誌、擅改零件規格、不依工法施工、電扶梯防火門驗證過期等，但新工處任其過關，拿民眾生命開玩笑？文化局長蔡宗雄表示，並無驗收放水，安全部分正由新工處受理報現勘中。

議員徐巧芯也要求市府應該成立北藝調查小組，包括電梯、手扶梯等相關問題要釐清清楚，蔡宗雄表示，北市府每個月會由三首長，包括捷運局、文化局、工務局三首長會議確認細節。

蔡宗雄表示，目前電扶梯是由新工處代辦，之所以爆出爭議，了解後，是因理成營造倒閉後，因前標電梯工程是理成副標廠商，不過理成沒給工程款，因理成也欠北市府錢，已凍結資產，目前已經發包兩家廠商，但由於議價單價太高，目前重新上網招標後，已有新廠商招標，也都依照程序，報建管處現勘，安全無虞，正在進行驗收，及驗收的缺失改善狀況，並非媒體報導。

對於是否少了電扶梯？蔡宗雄表示，完全不是這樣，至於重新招標金額，都是公開招標金額，並沒有追加，但因需要出原廠商的出廠證明，正由電梯公會協助，安全部分由新工處受理現勘。

議員汪志冰也問，除電扶梯的問題，北藝是否還有施工日誌造假？零件拼裝？防火門過期等問題？文化局表示，施工日誌在新工處那邊，新工處回應日誌絕對沒有造假，防火門也會依照規定進行，也有請結構技師簽證，電梯公會申請使用許可，都有經過專業技師簽證。

蔡宗雄也提到，因為理成倒閉後，北藝有約七十、八十件前後標的小標與分標問題，在捷運局及工務局協助下，都已經解決，還有爭議及訴訟的僅剩下電梯、洗窗機標案，至於驗收、安全檢查部分，包括消防，無障礙都是依照程序進行，至於北藝的使用執照已經在八月底拿到。

議員徐巧芯也要求市府應該成立北藝調查小組，包括電梯、手扶梯等相關問題要釐清清楚，蔡宗雄表示，北市府每個月會由三首長，包括捷運局、文化局、工務局三首長會議確認細節。

電梯 文化局 北市

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