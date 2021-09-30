聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡海輕軌車站變藝術展 重現海水浴場超嗨
新北捷運公司以藝術策展概念，將淡海輕軌漁人碼頭站打造為藝術主題車站，本次主題為「漁人潮海車站」，讓人前往拍照打卡享受夏日海水浴場氛圍，自10月2日起開展，展期預計3個月。新北捷同時也推出4款「網美潮海冰棒」，限量1000支。
新北捷運公司表示，淡海輕軌以「藝術輕軌」的概念經營品牌形象，把車站打造為藝術展演空間，本次以立體插畫風格在漁人碼頭站重現夏日海水浴場氛圍，未來將依照季節推出不同主題車站，預計春季於鄧公站推出櫻花主題車站。
「漁人潮海車站」由台灣燈會共同策展人之一張漢寧，與台灣新生代插畫家諾米一同打造。新北捷說，從名稱中就得知漁人碼頭的地理位置；取用「潮海」是希望民眾能從緊繃的防疫心情稍微緩解，享受海邊「超嗨」的氛圍。
新北捷表示，車站設計當中，呈現夏日冰店、海水浴場淋浴間、泳具出租店等海水浴場元素，以及夏日沙灘的大地色，搭配蔚藍色的天空及熱帶樹蔭，除了來車站拍照打卡外，也享有漁人碼頭站周邊許多在地特色店家的優惠。
新北捷說，展期期間凡是購買一日票即贈每日限量100份的超嗨涼扇；另外也推出4款網美潮海冰棒，採用多元支付智能自販機方式，融入藝術車站造景中，冰棒上也印有「漁人潮海車站」字樣。
新北捷指出，提醒民眾出遊時仍要注意防疫規範，搭乘輕軌可使用簡便的簡訊實聯制或記名電子票證，搭乘請全程佩戴口罩、保持社交安全距離，淡海輕軌全線各站提供多元行動支付，鼓勵乘客多加使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言