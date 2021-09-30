社宅議題中央聯侯抗柯？ 侯友宜：多元興辦才是正途

就在台北市長柯文哲為社宅槓上中央之後，新北市長侯友宜昨天出席中央在板橋興建社宅的動土典禮，被外界質疑是中央要「聯侯抗柯」。侯友宜表示，新北建社宅壓力也不小，但一定會負起責任永續經營，且外界不要過度聚焦於「興建」，其實新北「多元興辦」供民眾多重選擇，這才是正確要走的道路。

柯文哲日前表示，北市社宅在蓋下去恐將債留子孫，還因此與內政部次長花敬群數度交鋒，而侯友宜昨天出席由國家住都中心在板橋興建社宅的動土典禮，也被外界視為「聯侯抗柯」。

侯友宜指出，新北目前自建的有9處社會住宅，貸款金額高達163億，償債時間將近60年，負擔不小，不過市府一定會負起讓社宅永續經營的責任。

侯友宜強調，新北是採多元興辦社會住宅的方式來解決弱勢族群居住問題，比如新北市的租金補貼有3.2萬戶，目前是全國第一，所以外界不要一直聚焦於「興建社宅」，更應該關注「多元興辦」，包括租金補貼、包租代管等，市府提供多元方式讓民眾能找到理想居住環境。