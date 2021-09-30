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柯文哲提蓋社宅「停看聽」 侯友宜：新北續推都更三箭
柯文哲日前表示，北市社宅再蓋下去恐將債留子孫，因此興建社宅應該「停看聽」，而侯友宜今日出席由中央在板橋興建社宅的動土典禮，也針對社宅問題回應。
侯友宜認為，新北以都更三箭來面對少子化、老年化，政策推行期間將全力把老舊房子快速翻新，以及多元興辦社會住宅，並做好滾動式的檢討，隨時因應社會變化情況，亦有彈性靈活空間滿足弱勢族群的居住需求。
中央在板橋興建的社宅，是由中央政府國家住都中心辦理的「稚匯好室」、「懷石好室」，兩社會住宅並在今天進行開工動土典禮，蔡英文總統、內政部長徐國勇、內政次長花敬群、侯友宜及眾多中央地方民代等皆到場。
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