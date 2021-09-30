柯文哲提蓋社宅「停看聽」 侯友宜：新北續推都更三箭

台北市長柯文哲日前表示建 社宅 要「停看聽」，新北市長 侯友宜 認為，現在面對少子化、老年化的情況，新北將以都更三箭快速翻新老宅，並多元興辦社宅，以滿足弱勢需求。

柯文哲日前表示，北市社宅再蓋下去恐將債留子孫，因此興建社宅應該「停看聽」，而侯友宜今日出席由中央在板橋興建社宅的動土典禮，也針對社宅問題回應。

侯友宜認為，新北以都更三箭來面對少子化、老年化，政策推行期間將全力把老舊房子快速翻新，以及多元興辦社會住宅，並做好滾動式的檢討，隨時因應社會變化情況，亦有彈性靈活空間滿足弱勢族群的居住需求。