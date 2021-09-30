柿子挑軟吃？金城自救會抗議萬大二期截直取彎避溝通

台北捷運萬大線二期工程，捷運局今舉行「LG11車站及土城國小側高架橋梁設置評估調整方案說明會」，由於說明會採線上視訊、非實體會議，土城國小家長、金城公園綠地保留自救會等今赴北市府大樓前抗議，質疑因捷運截直取彎侵害土城國小學童及居民健康，並破壞金城公園完整，捷運局刻意提高民眾參加說明會門檻，拒與地方居民、學生家長面對面溝通，批評捷運局「柿子挑軟的吃，太硬的不肯來？」

對此，捷運局回應，萬大二期LG11設站問題，已多次與周邊居民溝通，今晚再度說明會，是因部分民眾對於LG11站布設想進一步了解，與當地里長溝通後，避免因為群聚造成可能風險，所以採視訊辦理。

由於疫情趨緩，環評等會議都已實體召開，不過萬大線二期LG11車站及土城國小側高架橋梁設置評估調整案，還是採線上視訊，當地居民質疑，捷運局企圖以視訊數位優勢，提高民眾參加會議門檻。自救會今十數名成員到府前抗議，並高喊「拒絕參與無溝通成效之視訊會議」、「拒絕承認會議結果」、「盡速於土城地區召開與民眾面對面的實體說明會」。

自救會表示，捷運局不應再以疫情作為不願意與居民當面溝通的藉口、繼續迴避。9月14日捷運局在士林舉辦移植行道樹說明，就是面對面實體會議；9月15日在土城國小向家長會報告軌道規畫，也是實體會議；甚至新北捷運局9月29日在淡水召開實體說明會，卻只有土城居民不願意被捷運局真心面對？

自救會批評批評，捷運局「柿子挑軟的吃，太硬的不肯來?」甚至環差時，委員已經諄諄提醒，要跟地方多溝通，捷運局竟想打算以這種方式來補完行政程序送件，當作交作業?

捷運局表示，LG11設站位置經全盤就金城路下方板南線土城站結構安全、維持營運、兩交會站直接轉乘、工程可行性、減少使用私有地、及景觀衝擊等綜合考量，將車站站體、墩柱、出入口等微調於金城公園及相鄰停車場用地，且採高架單柱型式，實際使用金城公園面積僅434平方公尺，車站施工完成後高架橋下方仍恢復為公園使用，已降低對公園影響。