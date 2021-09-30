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夏秋旅展明登場 新北邀4品牌12家業者打造旅遊新風潮
「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」10月1日至4日在台北世貿一館登場，新北市觀光旅遊局邀請新北4大品牌「青春山海線」、「微笑山線」、「淡蘭古道」、「OK旅遊」12家特色業者共同參展，要把最優質的新北旅程及體驗帶給民眾，並一同探索新北的美，打造新北市旅遊新風潮。
觀旅局長蔣志薇表示，本次「新北館」以「EXPLORE無限新北」為主題，強調新北市豐富的人文景觀及多樣的自然資源，在展館的設計上，將「淡蘭吊橋」帶入展館內，以紅色耀眼姿態佇立於「新北館」的正中央，搭配造型植栽牆及垂掛的植物點綴，讓前來參展的民眾彷彿置身在淡蘭古道的森林沐浴中。
這次新北市也邀請到淡蘭古道、青春山海線、微笑山線及OK旅遊等12家特色業者一同參展，推出不同遊程與特色體驗推廣，滿足各年齡層的休憩喜好，讓民眾不管是熱衷於爬山或看海，都能深入探索新北市，甚至推出無障礙旅遊，打造安全又好玩的新北探訪遊程。
蔣志薇說，各家業者均提供超值優惠好康專案，像是辰社旅行社推出在旅展期間，凡報名金包里號敞篷巴士一日遊，第二人半價；山城美館的樸草園香氛保養品買一送一；新平溪煤礦博物園區門票享8折優惠；石碇觀光發展協會手工麵線買六送一等。
除了推出超值的展館優惠外，業者也搭配了五倍券的風潮，像是大島台灣推出淡蘭秘境任三條行程，使用五倍券只要5000元（原價6600元）；辰社旅行社凡報名金包里號景觀敞篷巴士一日遊採用五倍券付費，優惠價只要700元（原價888元）；趣健行旅行社及宏祥旅行社凡行程用五倍券支付享滿千折百的優惠；多扶旅行社更為輪椅及長者的旅客推出振興135方案，1人任選3個行程或3位好友一同出遊，使用五倍券支付只要5000元（原價6000元）。
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