2021金山瘋蹦火 實體、線上景點闖關集點活動即日開跑

金山磺火捕魚又被叫「蹦火仔」，是全台流傳百年的傳統捕魚技法，2015年公告登錄為新北市無形文化資產，文化局近年持續致力推廣蹦火漁業文化，今年「金山瘋蹦火」除了線上活動網站，提供360度環景體驗，更推出專屬APP輕旅行集點活動，首度製作動態版數位走讀介紹當地文化資產，進行多元海洋文化推廣。

文化局長龔雅雯表示，近年因全球暖化、海洋污染等影響，青鱗魚漁獲量減少，船員老成凋零無人接手等原因，目前僅剩富吉268號這艘蹦火船及其火長簡士凱先生持續傳承推廣蹦火文化，今年因應疫情舉辦實體及線上「金山瘋蹦火」活動，以磺火捕魚傳統技法，串起海洋文化相關的在地信仰與漁法發展脈絡，引領民眾認識當地漁村自然與人文環境。

龔雅雯說，包含在線上官網打造高清晰3D虛擬實境，如同親臨現場了解金山磺港蹦火船、領略金包里慈護宮歷史建築的經典大木作結構、裝飾，還有珍貴的古物二媽神像，站在獅頭山公園遠眺燭台雙嶼，供民眾隨時可於線上細覽品味，網站即日起上線。

民眾透過手機APP可走訪在地具有海洋文化意義的重要景點，其中包含金包里慈護宮、清末到日治時代經商大路「魚路古道」、、山林的藝術「朱銘美術館」以及五星級衝浪天堂「中角灣衝浪基地」等景點。

另外在線上動態版電子雜誌，也有專欄介紹磺港漁村慢旅行、金山承天宮海上遶境、金包里老街及魚路古道等主題，以生動圖文影音，引領民眾了解在地海洋文化與相關知識。