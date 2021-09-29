板橋接雲寺觀音廟供奉定光古佛 曲折離奇藏典故

新北市板橋接雲寺主祀觀世音菩薩，左側供奉汀州客家信仰的定光古佛，幕後因素是當年板橋首富林家興建接雲寺時土地交換，使接雲寺成為融合漳州與汀州客家信仰特色的廟宇。

新北市政府客家事務局今天表示，板橋區前身為枋橋古城，為清代台灣首富林本源家族遷居枋橋後，與當地仕紳合力建造完成，建造時間約為清咸豐5年，早於台北城。

客家局說，枋橋古城區多位於今日府中地區，現在東門街、南門街、西門街、北門街，就是當年石堡街巷延續而來。以往板橋居民多為漳州人，也有汀州客家人在此落地生根。新北市64萬客家鄉親，約有10萬人分布在板橋都會區，有不少客家文化值得探索品味。

客家局表示，「板橋客家好故事導覽活動」將於10月3日舉辦，與枋橋文化協會一同挖掘與探訪板橋地方的客家故事，邀江家古厝的耆老，分享過去客家人曾在湳仔溪畔生活的點滴、開枝散葉。

此外，板橋的閩南信仰中心接雲寺，主要供奉觀世音菩薩。裡面還供奉一尊客家神明「定光古佛」，祭祀定光古佛的族群由原先少數的汀州客家人信仰，透過接雲寺搖身成為板橋、中和在內的漳州13莊，全部信眾信仰的一部分。

客家局說，接雲寺與定光古佛的典故曲折離奇，當時古城內並沒有觀音寺，信徒需長途跋涉到中和慈雲巖祭拜。板橋首富林家於板橋搭建臨時簡單廟宇，每年定期恭請觀世音菩薩至板橋，接受當地善男信女參拜。

慈雲巖於咸豐3年（1853年）的漳泉械鬥焚燬，當時觀世音菩薩正好被迎到板橋，信眾不久推舉林家在板橋城西北角建廟供奉，寺名為「接雲寺」，取其承「接」慈「雲」巖香火之意。

接雲寺目前的寺址，原是地方望族胡漳偉家族商號的所在地，林家約定將原本胡家所奉祀的定光古佛入祀廟中，作為胡家土地交換至頂湳仔地的條件，使接雲寺成為融合漳州與汀州客家信仰特色的廟宇。