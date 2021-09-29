汐止秀豐市場無障礙 扶輪社贈輪椅買菜更方便

汐止的秀豐市場，每天下午買菜的人潮很多，為了讓長輩有更好的採買環境，汐止扶輪社的社會服務今(29)日捐贈了五部的輪椅給秀豐市場，讓有需要行動不便的民眾，都可以借用，買菜更方便。

汐止扶輪社社長楊為仲表示，汐止扶輪社成立已經有40年，一直以來都有在做社會公益，今天很開心有這個機會捐贈輪椅讓民眾、長輩買菜的時候，如果走累了腳沒力，可以坐一下，或是行動不便的長輩來市場買菜更無障礙，希望在未來汐止扶輪社有更多的機會，為汐止鄉親做更多的公益服務。

秀豐市場自治會長施秀錦說，今天真的很感謝汐止扶輪社捐贈愛心輪椅，讓民眾到市場來買菜的時候，如果行動不方便或是會累的時候，可以免費借用，提升消費者到市場來買菜的方便性。