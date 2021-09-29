瑞芳龍川里設步道人車分流 預計10月底完工

瑞芳區龍川里因里內巷弄窄小，民眾散步時要人車爭道很危險，所以新北市議員林裔綺爭取進行步道拓寬及新設步道，讓人車可以分流，今(29)日到現場看看施工狀況，步道工程預計10月底完工，將可提供民眾安全且舒適的散步休憩環境。

此次在市議員林裔綺的爭取之下，將介壽橋至載福宮之間進行舊有步道的拓寬及新設步道，讓民眾有舒適的步道可欣賞基隆河風景，也讓人車分流，給行人安全的行走空間，所以今天市議員林裔綺就邀集了里長、公所等相關單位前來會勘。

此次步道工程總經費1600萬元，包含舊有瑞芳國小前的通學步道進行拓寬，及一坑路原先的狹小巷弄，將花台拆除，向堤外拓寬新設步道，讓人車可以分道，行人行走更安全，目前步道工程預計10底可以完工。

市議員林裔綺表示，這一個路段由於道路非常狹小，民眾或是瑞芳國小的學生行走的時候，常要人車爭道很危險，地方努力了10幾年一直無法改善，感謝高灘處的協助，去年爭取到了1600萬的經費，在年初開始進行步道工程，希望完工後可以提供給瑞芳區民眾優美的人行步道。

步道沿途也將增設休憩座椅，讓民眾散步時有地方休息聊天，步道周圍進行綠美化且新設安全景觀護欄，確保民眾安全，還有全區高燈也一併進行更新，讓夜晚光線更明亮，路燈在一坑路段，在10月10日就開始使用，步道段路燈將等步道完工後啟用。