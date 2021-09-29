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遭管碧玲砲轟抄襲「唐鳳獸」影片 葉元之「道歉了」

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員葉元之在臉書上傳一支模仿「唐鳳五倍券影片」宣傳自己的服務。圖／取自葉元之Youtube
新北市議員葉元之在臉書上傳一支模仿「唐鳳五倍券影片」宣傳自己的服務。圖／取自葉元之Youtube

新北市議員葉元之拍片嘲諷「唐鳳獸」，引發綠委批評抄襲及壓榨助理，他今天發臉書以懺悔方式諷刺，表示唐鳳獸宣傳片真的是曠世鉅作，他在看完唐鳳獸宣傳片後，更加了解五倍券該如何綁定，且影片、政院的行政及宣傳成本都是花在刀口上，一連串反話也再度引發留言板討論。

葉元之模仿「唐鳳獸」影片，引發網路熱議。立法委員管碧玲今在臉書批評，「唐鳳獸」影片最貴的在於創意，也就是劇本，葉元之剽竊及完整抄襲，難怪可以說不用錢，但這樣的行為已經侵犯了文創產業，葉元之卻不自知，還玩得那麼高興。

葉元之指出，許多綠委及網軍出征他的影片，很憾綠營分不清反諷跟抄襲的差別，但看綠營玻璃心碎滿地，他也是於心不忍，因此決定用「綠色邏輯」表達懺悔。

葉元之諷刺，若照綠營的邏輯，唐鳳獸宣傳片是舉世滔滔的曠世鉅作，他在看完唐鳳獸宣傳片後，更加了解五倍券該如何綁定，尤其9月22日登入五倍券網站更是順暢無比、毫無時間耽擱，數位綁定人數也因此直線上升，大幅超越紙本預訂人數。

葉元之進一步諷刺，唐鳳獸影片僅花費幾十萬元，已屬半買半相送的價格。行政院不發現金，硬推消費券，增加幾十億的行政成本，也只是很小一筆數目；其中1.25億元的廣宣費用更是花在刀口上。最後他還強調「民進黨是全世界最大公無私、勤儉持家的政府，蘇貞昌是最誠實的行政院長」。

立法委員管碧玲今在臉書批評，「唐鳳獸」影片最貴的在於創意，也就是劇本，葉元之剽竊及完整抄襲，難怪可以說不用錢。圖／取自管碧玲臉書
立法委員管碧玲今在臉書批評，「唐鳳獸」影片最貴的在於創意，也就是劇本，葉元之剽竊及完整抄襲，難怪可以說不用錢。圖／取自管碧玲臉書
影片上傳後，引發網友熱烈討論，網友直說「影片中兩人背景、音樂及舞步幾乎如出一轍」。圖／取自葉元之Youtube
影片上傳後，引發網友熱烈討論，網友直說「影片中兩人背景、音樂及舞步幾乎如出一轍」。圖／取自葉元之Youtube

唐鳳 葉元之 抄襲

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