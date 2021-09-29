北海岸草里漁港茶山步道 坐享山海美景

新北漁港處表示，由草里漁港對面北21鄉道進入，沿著指標即可以抵達茶山步道，滿山的綠意與清香，步行到步道的盡頭，還可遠眺太平洋，俯瞰石門風情，坐享山海美景。

新北市政府漁業及漁港事業管理處今天表示，石門區草里漁港原名阿里荖，位於新北市石門區草里里淡金公路旁，新北市政府為推動漁港轉型活化政策，結合該港特有漁汛資源，開放港區垂釣。

漁港處表示，草里港僅留部分漁船作業區，其餘港區範圍全面開放，提供更多民眾在漁港裡體驗釣魚樂趣，塑造草里漁港釣魚天堂形象，鄰近的茶山步道也吸引不少民眾前來踏青。

漁港處表示，石門區位於北海岸台地的背側坡，製茶已有百年歷史光景，不會受到濕冷的海風吹襲，加上來自大屯山系的純淨水質，得天獨厚的地理位置，造就石門區的鐵觀音甘醇可口、別具風味。

漁港處表示，由草里漁港對面北21鄉道進入並沿著指標抵達茶山步道，滿山的綠意與清香，沿途可欣賞栽植於步道兩側的各式茶花，步行到步道的盡頭，海拔約400公尺的制高點，可遠眺太平洋，亦可俯瞰石門風情，茶山風光盡收眼底；若遇雨天，水氣氤氳，山色在虛無飄渺間，別具一番風情，如想要一覽遍山茶樹的茶鄉風情，走一趟草里茶山步道，即可心領神會，體驗漫遊北海岸的美好山海景色。