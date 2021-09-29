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北市公園處上演「寄生上流」？ 柯文哲：有人檢舉就去查
北市公園處長遭議員爆料多名親友在市府工作，被譏諷為台版「寄生上流」。台北市長柯文哲下午在北市防疫記者會上表示，反正有人檢舉就去查，該怎麼辦就怎辦，不會護短。
台北市議員徐立信接獲民眾爆料，工務局公園處長黃淑如的二個弟弟，以及姪子和姪子的女朋友，共有5人都在市府工作，而且遭基層爆料都是做輕鬆的工作，質疑特權。對此，黃淑如指出，因就業服務處招考，他們就去報名，經過程序錄取。
公園處今天也特別澄清，市府相關人事進用，均須按規定由就服處公開甄試，黃處長的家人，都是在她就任處長之前，即按規定參加甄試獲錄取，非黃處長使用職權任用，且其家人均非擔任重要職務，而是技工、駕駛，只要合乎法規，人人均有工作權益，一切依法並符規定。
對此爭議，柯文哲下午在北市防疫記者會上表示，一般來說，公務體系用人有一定標準程序，反正他的態度是，有人檢舉就會去查，該怎麼辦就怎麼辦，「我會交辦下去」，按照他的任用條例、職務分配，照規則辦事，不會護短。
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