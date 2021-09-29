薪資未達4萬禁寫「面議」 違者最高處30萬元

徵才網站及相關資訊上，常見「薪資面議」等字眼，不少民眾懶應揭露資訊不夠透明，北市勞動局長陳信瑜表示，徵才薪資若未達4萬元，禁止寫「薪資面議」，違者將依就業服務法，裁處6萬至30萬罰鍰。

陳信瑜說明，徵才網及相關資訊常見薪資不透明現象，像是沒寫薪資待遇、刊登面議，但實際面試時發現薪資未達4萬元、薪資範圍過大（3萬至7萬），或面試時才說是底薪加獎金才有4萬元，上述狀況易造成民眾誤解而衍生不必要的爭議。

為避免出現爭議，金椰漏方式可依據「雇主召募員工公開揭示或告知職缺薪資範圍指導原則」，進行區間、定額或最低數額的方式，區間以不得超過5000元為宜，以免區間過大。

陳信瑜指出，2018年就業服務法部分條文修正過後，明文規定若職缺薪資未達4萬元，企業必須公開揭示獲告知求職者薪資範圍，否則可依就業服務法處6萬以上、30萬以下罰鍰。

勞動局表示，為促進薪資資訊透明化，雇主應依規定揭露薪資資訊，宜參照已雇用從事相同或類似的職務員工的經常性薪資，訂定合理的薪資範圍。

另外，也可參考勞動部建置的「職類別薪資調查動態查詢系統」或「薪資行情及大專生就業導航查詢系統」查詢各職務類別的薪資行情，有效提高求職求才媒合。