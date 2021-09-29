北市工程瓦斯外漏毒死樹 議員批：是「受保護樹木」

北市敦化南北路上分隔島2株樟樹枯死，議員簡舒培指出，該樹屬於「受保護樹木」但公園處不僅未通知文化局列管，甚至未盡保護義務，任由大台北瓦斯開挖工程瓦斯外漏，危害樹木，公園處甚至以「剝開樹皮還是活的」一度誤判樹木生死，直到邀集專家學者會勘才確定樹木已被「毒死」。公園處表示，會再加強同仁判斷的標準，並允諾若公共工程造成樹木死亡，將向廠商開罰。

簡舒培指出，敦化南路一段236巷前發生瓦斯管線漏氣事件，大台北瓦斯開挖敦化南北路上分隔島進行搶修；當時公園處同意開挖搶修，且註明如有損害草皮及灌木情形「請大台北瓦斯公司負責復舊」，不料開挖時，大台北瓦斯卻與指定位置不同，挖及大小樟樹重要根系位置。

簡舒培邀請專家學者辦理現場會勘後，發現瓦斯管開挖位置傷害到樟樹重要根系，同時外漏的瓦斯氣體也對樟樹的生存有不良影響。

簡舒培質疑，7月20日公園處委外巡查通報2株樟樹有枯死現象，且樹基部土壤有明顯開挖痕跡。7月21日通知大台北瓦斯公司會勘釐清權責，當時大台北瓦斯公司提供施工照片，公園處卻表示「剝開樹皮還是活的」。另外，從7月26日公園處巡查發現樹木乾枯後，期間經過議員關心，空轉兩周後，公園處才找專家學者判定樹木遭毒死。

簡舒培表示，根據《台北市樹木保護自治條例》第二條，樹胸高直徑0.8公尺以上者為「受保護樹木」，該處樟樹高度約15.52公尺，樹胸徑達78公分，屬「受保護樹木」。她質疑，公園處根本沒有派員到開挖現場監督行道樹是否受到侵害，恐怕其他工程現場也是一樣情形。

她要求，公園處應向大台北瓦斯公司進行追償；另外，將來公園處應派員到現場監督公共工程，同時針對全台北市行道樹進行普查，並通知文化局列管。

公園處長黃淑如表示，她不認同以掀開樹皮判定樹木生死的方法，未來會再加強同仁判斷的標準。另外，公園處、工務局也允諾未來若公共工程造成樹木死亡，將開罰廠商，並於一周內研議公共工程查核SOP規劃。