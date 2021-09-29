頂埔捷運站旁土地通過公辦都更 一樓設非營利幼兒園

新北土城頂埔捷運站周邊一塊面積超過1萬平方公尺的土地，歷經8年時間都市更新終於審議通過，將以公辦都更方式打造3棟建築物，並於1樓設置非營利幼兒園設施。另外永和大陳地區都市更新單元3，即日起開始招標，預計年底選出最佳出資人。

土城頂埔捷運站周邊公辦案的土地長期被民眾占用，新北財政局2013年公開招商後、2014年完成簽訂契約，實施者2017年12月申請事業計畫及權利變換計畫案，今年9月24日經新北市都市更新及爭議處理審議會通過，預計明年上半年動工。

新北都更處指出，該案土地面積1萬1591.74平方公尺，現況多為1層至3層樓的老舊建築物，更新範圍內多達53戶占用土地的情形，歷經多年整合後，所有住戶全數安置完畢，未來拆遷後住戶可分為6.6坪到27坪不等。

都更處說，該案土地國有41.2%、市有44.6%、私有14.2，未來都更後將規劃2棟地上20及14層地下3層的住宅大樓，並於1樓設置非營利幼兒園設施，另1棟地上10層的辦公大樓，將是中央機關辦公室進駐。

另外永和大陳地區更新單元3公辦都更案，基地面積約1萬2639平方公尺，多為3到5層鋼筋混泥土建築，由於現況屋齡老舊，今年新北住都中心進駐後，同意比例突破9成，未來將透過權利變換、公開徵求出資人方式。