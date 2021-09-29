狗醫生化身最萌圖書館員！陪伴學童閱讀、培養動保觀念

響應10月4日「世界動物日」，新北市立圖書館新莊裕民分館從10月到12月擴大「寵物伴讀」服務，結合繪本學習，舉辦7場次的「汪汪故事屋」活動，讓小朋友可以在受過訓練的「狗醫生」陪伴下享受療癒的閱讀時光，同時培養正確的友善動物觀念。

新北市立圖書館長王錦華表示，新莊裕民分館、淡水分館以及新店分館推出一系列「友善動物」主題的閱讀活動，「寵物友善圖書館」新莊裕民分館特別擴大「寵物陪伴閱讀」的服務，從10月3日起至12月26日止，將與專業狗醫生協會合作，舉辦7個場次的「汪汪故事屋」活動，讓受過訓練的毛小孩免費陪伴小朋友閱讀、互動，同時搭配主題書展，讓小朋友更加了解如何對待動物，學習與動物們友善相處。

淡水分館在10月2日推出「寵物攝影一拍就上手」線上講座，教民眾輕鬆拍出寵物萌照，留下美好紀錄；10月3日 播放「寵物當家」電影院；10月4日至10日還有趣味的「動物隨堂考」線上測驗活動，可以抽動物文具組。新店分館10月2日「貓狗在跟您說甚麼?」寵物溝通講座，將教大家讀懂毛小孩的心；以及10月4日線上動物繪本故事與摺紙DIY，活動全部免費，即日起開放報名。

王錦華表示，為了服務寵物主人的需求，新莊裕民分館特別打造「寵物友善圖書館」，方便愛貓愛狗的讀者到圖書館借書或閱讀。同時推出免費「寵物陪伴閱讀」服務，讓孩子可以在專業狗醫生的陪伴下，對閱讀產生興趣，讓動物保護的觀念從小扎根。未來也將持續提供有需要的家長與學校服務，歡迎大家多多利用，「寵物陪伴閱讀」相關服務資訊請至新北市立圖書館網站查詢。