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台北版「寄生上流」？ 議員：公園處長5親友入市府上班

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議員徐立信(右)，昨天在工務部門質詢工務局公園處長黃淑如。圖／取自市議會網站
北市議員徐立信(右)，昨天在工務部門質詢工務局公園處長黃淑如。圖／取自市議會網站

北市議員徐立信接獲民眾爆料，工務局公園處長黃淑如的二個弟弟，以及姪子和姪子的女朋友，共有5人都在市府工作，而且遭基層爆料都是做輕鬆的工作，質疑特權。對此，黃淑如指出，因就業服務處招考，他們就去報名，經過程序錄取。

徐立信指出，黃淑如的兩個弟弟，分別擔任技工、駕駛，月薪均為3.4萬元左右，姪兒也在108年3月27日到職，姪兒的女朋也進到祕書處工作，這些人都在市府，這樣觀感好嗎？

徐立信昨天在工務部門質詢時，還批發價 一名變音的男子，指公園處的工作不輕鬆，每天在外面曬的跟黑人一樣，累就算了，更讓人看不過去的是，裡面很多都是處長違法任用的親戚，他們都做那些很輕鬆的職務，每天都是在辦公室吹冷氣蓋印章就好。

公園處今天也特別澄清，市府相關人事進用，均須按規定由就服處公開甄試，黃處長的家人，都是在她就任處長之前，即按規定參加甄試獲錄取，非黃處長使用職權任用，且其家人均非擔任重要職務，而是技工、駕駛，只要合乎法規，人人均有工作權益，一切依法並符規定。

公園處指出，處長黃淑如今年4月12日就職，家人分別自行於91年、106年、108年，依北市就服處辦理公開甄試約聘僱人員暨專案技工及公立幼兒園契約人員定期甄審所進用，皆於黃處長上任前發生，招考程序均經就服處辦理，非由公園處自行招考，非經黃處長任用，於情於法皆可公評。

北市

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