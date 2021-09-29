翡翠原水管翡翠段貫通 保障大台北民生用水穩定

為保障大台北地區民生用水穩定，台北市自108年推動翡翠原水管工程，其中翡翠段隧道在今天貫通，台北市長柯文哲為此感謝前總統李登輝、中廣董事長趙少康及副總統賴清德。

翡翠原水管工程翡翠段隧道今天上午在柯文哲見證下貫通，柯文哲致詞表示，中南部今年曾面臨缺水、限水困境，但台北市沒有，這要感謝李登輝在台北市長任內建設了翡翠水庫，以及前後任許多市長的幫忙。

柯文哲進一步表示，還要感謝趙少康在擔任環保署長時對北勢溪執行相當嚴格的水土保持管制措施，讓翡翠水庫到現在淤積率還是很低，是台灣保持狀況最好的水庫之一。

柯文哲指出，在他上任市長的第一年、104年8月，颱風蘇迪勒挾強降雨襲台，造成水土保持相對較差的南勢溪濁度破歷史紀錄，達到3.9萬NTU，遠超過下游直潭淨水場的最大處理能力6000NTU，結果就是自來水打開都是黃色的濁水，引發抱怨。

他說，事後檢討，由於直潭淨水廠在北勢溪、南勢溪交匯的下游處，專家評估，南勢溪每次遇上強降雨，水一定會變濁，這個問題20年內無法解決，所以只能做一條水管，直接把翡翠水庫放流的低濁度原水引到淨水廠，因此開始推動翡翠專管工程。

柯文哲表示，感謝賴清德在行政院長任內答應替這個工程出資新台幣8億元，完工以後，配合經濟部板新地區供水改善計畫，以後不管颱風或是強降雨，翡翠水庫都可以供應大台北地區600萬人乾淨的用水。

台北自來水事業處工程總隊總工程司范川江說明，翡翠專管分為翡翠段及龜山段2段，全長約2.8公里，斷面內徑為4.5公尺，屬於中小型隧道，取水量可達每日270萬噸。

范川江表示，工程自108年7月15日開工迄今，團隊不分晝夜、24小時連續趕工，今天順利貫通翡翠段，預計在112年將龜山段貫通後即可全線完工，往整個北台灣共飲翡翠水的目標更進一步。